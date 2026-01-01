Содержание:

Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Бойцы также нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) и украинской теробороне в Харьковской области около населенных пунктов Новосёловка, Хатнее, Плоское, Рубежное, Подсреднее и Фёдоровка. В Сумской области – около населенных пунктов Хотень, Радьковка, Пушкарёвка, Краснополье, Степановка и Спасское. За сутки противник потерял свыше 120 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщается в сводке Минобороны РФ.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки "Запад" улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение противнику около населенных пунктов Хомино, Червоный Оскол, Гусинка, Староверовка и Пески-Радьковские Харьковской области. Суточные потери украинских формирований – до 210 человек и 10 автомобилей.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) около Краматорска, Дружковки, Славянска, Беленького, Райгородка, Новосёловки и Николаевки. За сутки противник потерял до 145 военнослужащих, бронетранспортер и бронемашину "Козак", 21 автомобиль и гаубицу.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий и нанесли поражение противнику в ДНР в районах населенных пунктов Райское, Приволье, Новокриворожье, Андреевка, Сергеевка, Новодонецкое, Степановка, Львовка, Куроедовка и Каменка. Суточные потери украинских вооруженных формирований – до 345 военнослужащих, семь бронемашин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Маяк, Тихое, Просяная и Маломихайловка в Днепропетровской области, а также около Ясной Поляны, Одаровки и Весёлого в Запорожской. За сутки украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, шесть автомобилей, гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово в Запорожской области, Белозерка и Михайловка в Херсонской области. За сутки противник потерял до 20 человек, 24 автомобиля, гаубицу и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Удары по объектам противника

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун". Кроме того, нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства, хранения дронов и площадкам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 144 районах.

Село Сосновый Бор находится в Волчанском районе Харьковской области, примерно в 17 км от райцентра. О взятии Волчанска начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 30 ноября 2025 года.

Накануне в Минобороны РФ доложили об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных формирований, и другим целям. Кроме того, было поражено место совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных.