ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило, что ночью и утром в воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны подъемы уровня воды на отдельных реках с достижением опасных отметок.

По словам местных жителей, на которых ссылается Shot, сильный дождь идет уже несколько часов, на дорогах стоит вода. Больше всего затопило микрорайон Кудепста, Адлер, а также улицы Яблочную, Ленина и Фадеева.

"Сильные дожди идут уже несколько часов, дороги поплыли, в городе уже объявлено штормовое предупреждение", – цитирует канал слова очевидцев.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городские службы приведены в усиленный режим работы из-за сильных дождей и ливней с грозой. В готовности находятся почти 3 тыс. специалистов и более 650 единиц техники.

Глава города также предостерег, что во время сильных осадков не стоит отправляться в горы, отдыхать у воды и находиться вблизи рек.

В Сочи время от времени происходят подтопления улиц из-за обильных дождей. В нескольких реках города 8 августа 2025 года поднялся уровень воды после ночных обильных осадков, утром были подтоплены дороги.