"Определили все необходимые решения, которые нам нужны. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов, определили этапы восстановления Крымского моста. Занимаемся этим в ежедневном режиме", – сообщил он в своем канале в мессенджере "Макс" в воскресенье, 22 ноября 2026 года.

Замглавы правительства РФ указал, что лично посетил Крымский мост и посмотрел, какие нужно принять решения.

16, 17 и 19 ноября Крымский мост подвергался атакам со стороны ВСУ, в результате были повреждены его конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

В ночь на 16 ноября мост перекрыли после атаки БПЛА. Автомобильное движение было закрыто более чем на 16 часов. Проезд открыли вечером в реверсивном режиме. Как указывали в Минтрансе, железнодорожное движение осуществляется в штатном порядке. Однако из-за ночных перекрытий Крымского моста несколько поездов задерживались.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. После нее железнодорожное сообщение по Крымскому мосту приостановили, днем оно возобновилось. Сроки восстановления движения по автомобильной части моста не назывались.

В ночь на 19 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что мост подвергся новой атаке. Минтранс объявил о приостановке движения поездов. Вечером в пятницу в ведомстве проинформировали, что железнодорожное движение возобновлено по первому пути. 21 ноября его восстановили в полноценном режиме.

Как сообщил 20 ноября Хуснуллин, точные сроки восстановления станут понятны после выдачи инженерных проектных решений. Он указал, что специалисты рассматривают два варианта восстановления Крымского моста. Также вице-премьер рассказал, какие именно повреждения получила конструкция.