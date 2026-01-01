По словам Зеленского, Украине нужен зафиксированный документально и рассчитанный на длительную перспективу механизм.

"Ответы должны быть не просто на словах и не просто красноречиво звучать: «Безусловно, никто вас не бросит». Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не вижу", – передает его слова телеканал ТСН.

Он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности "желательно навсегда, ну, по крайней мере, на десятки лет". Украинский лидер подчеркнул, что такой механизм должен действовать и после ухода Трампа с поста президента США.

В ходе общения с журналистами в чате офиса президента Зеленский пояснил, что формулировка "по типу пятой статьи НАТО" вызывает в Киеве недоверие, поскольку не дает письменного ответа на три ключевых вопроса: какие именно страны обязуются защищать Украину, как будет работать этот механизм и готовы ли партнеры дать военный отпор в случае нового конфликта.

Ранее по итогам заседания "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября он также подчеркнул, что в понимании Киева аналог пятой статьи должен включать реальное присутствие американских и европейских войск и военных баз на украинской территории.

Заявления Зеленского прозвучали на фоне очередного раунда консультаций с участием спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые состоялись 19 ноября. Ранее Кушнер утверждал, что американская администрация рассматривает для Украины модель коллективных гарантий по образцу пятой статьи НАТО и обсуждает этот подход на переговорах с Москвой.

Однако сам Зеленский назвал защиту на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа лишь "паузой", потребовав долгосрочных юридических обязательств.

Статья 5 Устава НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Альянса.