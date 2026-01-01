В интервью РБК по итогам саммита АТЭС он указал, что цены в Европе "кратно выросли за последние годы и дальше продолжают расти".

Министр отметил, что последствия отказа от российских углеводородов бьют по промышленности и конкурентоспособности Европы на внешних рынках, в том числе в Китае. По оценке Решетникова, ЕС упустил инвестиционный цикл автомобилестроения, пропустил цикл производства электромобилей и сейчас не может догнать конкурентов.

Глава Минэкономразвития добавил, что Европа отвечает введением пошлин, в том числе под предлогом климатической повестки, что запускает "цепную реакцию".

"И сейчас, к сожалению, многие партнеры вынуждены так или иначе тоже у себя внедрять углеродные регулирования, тоже воздвигать какие-то барьеры. То есть такая цепная реакция", – указал он.

При этом европейский рынок, подчеркнул Решетников, остается значительным по объему.

Хронология отказа Европы от российских углеводородов

Отказ Европы от российских углеводородов проходил в несколько этапов.

Весной 2022 года лидеры ЕС договорились как можно скорее отказаться от российских ископаемых видов топлива. Еврокомиссия представила план REPowerEU, предусматривающий диверсификацию поставок (закупку сжиженного природного газа (СПГ) в США, Катаре, рост поставок из Норвегии), экономию энергии и ускоренный переход на возобновляемые источники энергии.

В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил импорт российского угля – с августа 2022 года поставки полностью прекратились.

После того как Россия перевела оплату газа на рубли, из-за отказа платить по новой схеме "Газпром" остановил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды и Данию. В сентябре 2022 года остановился "Северный поток-1", а в конце месяца произошли взрывы на ветках "Северных потоков". Доля российского газа в импорте ЕС рухнула с 40–45% до примерно 15%.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки сырой нефти из России, а страны G7 ("Большой семерки") и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть (изначально $60 за баррель). Исключение сделали только для трубопроводной нефти по южной ветке "Дружбы" для Венгрии, Словакии и Чехии.

В феврале 2023 года начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов ("дизеля", мазута, бензина) и потолок цен на них. К концу 2023 года доля российской нефти в импорте ЕС упала с 27 до 2–3%.

В 14-м пакете санкций в июне 2024 года ЕС ввел ограничения против российского СПГ, запретив его реэкспорт (перевалку) через европейские порты в третьи страны.

В январе 2025 года истек контракт на транзит российского газа через территорию Украины – поставки по этому маршруту полностью прекратились. Единственным трубопроводным маршрутом российского газа в Европу остался "Турецкий поток", через который газ получают Венгрия, Словакия и страны Юго-Восточной Европы.

В октябре 2025 года в рамках 19-го пакета санкций ЕС утвердил запрет на импорт российского СПГ с 2027 года.

В январе 2026 года Совет ЕС окончательно утвердил регламент, закрепляющий поэтапный полный отказ от российского газа.

В марте 2026 года вступил в силу запрет на спотовые закупки российского газа и заключение любых новых контрактов.

В апреле прекратились поставки по краткосрочным контрактам на российский СПГ.

В июне были запрещены поставки по краткосрочным контрактам на трубопроводный газ.

Полный отказ от российского газа закреплен в общеевропейском регламенте в рамках плана REPowerEU. Согласно принятым нормам, с 1 января 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам. Окончательное прекращение поставок трубопроводного газа по долгосрочным соглашениям намечено на 30 сентября 2027 года.

В соответствии с регламентом, странам Евросоюза в индивидуальном порядке могут временно разрешить продлить импорт трубопроводного газа из РФ до 31 октября 2027 года (с вступлением запрета в силу 1 ноября), если государство не успевает достичь установленных в ЕС целевых показателей заполнения подземных хранилищ перед отопительным сезоном. Кроме того, документ допускает кратковременную приостановку запрета в случае объявления чрезвычайного положения в энергетике.

Как заявляла в октябре 2026 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с 2022-го доля российского газа в европейском импорте сократилась с 45 до 12%.