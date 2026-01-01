"Мы на заседании нашего комитета эту тему обсудим отдельно и еще раз в нынешнем созыве выскажем свое отношение, попрошу об этом наших коллег, наших экспертов, потому что мы все здесь единомышленники. Нет других мнений, точек зрения, надо убирать это – и «Беременна в 16», и все эти «коды ДНК». Надо положительный образ семьи транслировать", – сказала Останина.

По ее словам, после выхода указа президента о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей она обращалась к телеканалам с просьбой пересмотреть сетку программ с учетом документа. Однако передачи про маргинальные семьи и раннюю беременность по-прежнему остаются в эфире. Останина считает, что такой контент формирует у молодых людей негативное представление о семейной жизни и влияет на их решение о создании семьи.

Депутат привела пример: девушка может решить, что через два года партнер станет алкоголиком и будет требовать раздела имущества. По мнению главы комитета, нужно транслировать ориентир, при котором создание нормальной семьи – не подвиг, а норма жизни. "А у нас сейчас получается, что вот эта вот ненорма, она транслируется на всех", – сказала Останина.

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому при использовании образа семьи в социальной рекламе должна изображаться благополучная семья с не менее чем тремя детьми. Останина рассчитывает, что это поможет сформировать у общества представление о такой семье как о норме. "В противном случае нормой станут вот эти вот склоки, сплетни, беременность в 13 лет. Будут считать, что это норма. Это недопустимо", – заключила она.

18 ноября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей обяжут удалять такой контент в течение 24 часов после требования Роскомнадзора. Новые правила могут вступить в силу 1 марта 2027 года.

В 2021 году участница шоу "Беременна в 16" рассказала "Комсомольской правде – Иркутск", что часть фактов ее биографии в программе изменили. По ее словам, съемки заняли 11 дней, а не девять месяцев, город проживания и учебы заменили, а мужчину, представленного возлюбленным, сыграл актер. Этот случай иллюстрирует претензию Останиной к формату: реальные истории в шоу подаются в измененном виде.