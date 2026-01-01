Купюры были разбросаны возле остановки, сообщили в министерстве. Медики пока не установили вещество, вызвавшее отравление. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его состояние оценивается как стабильное.

Позже глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Max-канале уточнил, что специалисты обнаружили следы опасных химических веществ на поддельных купюрах номиналом 5000 рублей, найденных на остановке общественного транспорта. Контакт с одной из банкнот мог стать причиной тяжелого химического отравления мужчины, точные причины выясняются.

Кулемзин призвал жителей не прикасаться к обнаруженным на улицах подозрительным предметам, в том числе купюрам, мобильным телефонам, мелкой бытовой технике и обломкам беспилотников. При обнаружении таких предметов он призвал обращаться в компетентные службы.

2 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) рекомендовала волонтерским и благотворительным организациям проверять гуманитарные грузы на наличие взрывчатых и токсичных веществ. В спецслужбе предупреждали, что для маскировки самодельных взрывных устройств могут использоваться обычные предметы, внешне не вызывающие подозрений.

В июне заминированные купюры обнаружили в поселке городского типа Михайловка Запорожской области. Местная администрация тогда предупредила родителей провести беседу с детьми: такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их.

Обновлено в 19:56