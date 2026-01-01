Тишковец уточнил, что во вторник, 24 ноября, активный балканский циклон выведет свое ядро в Черноземье, а к вечеру столичный регион накроют плотные снеговые облака. Ожидается до двух сантиметров свежего снега, ветер сменится с юго-восточного на северный и усилится. Температура ночью составит 0 – минус 3°C, днем будет около 0°C.

В среду, 25 ноября, центр циклона окажется в районе Рязани. Снегопад усилится: суммарно в Московском регионе может выпасть до 18–20 мм осадков (около 35% месячной нормы). В Москве снежный покров вырастет до 8 см, в Подмосковье – до 5–10 см. Температура понизится до минус 1–4°C, северный ветер усилится до 7–12 м/с, местами закружат метели с ухудшением видимости до 1 км и менее.

"Это будет полноценный дебют зимы, которая вступит в свои права. Город окажется во власти стихии, на дорогах появится снежный накат", – написал синоптик в своем канале в мессенджере "Макс". Тишковец отметил, что из-за ветра на улице по ощущениям будет холоднее, как при семиградусном морозе.

В четверг, 26 ноября, столичный регион окажется в тылу уходящего циклона. Снегопады станут кратковременными и зарядовыми. Температура воздуха понизится до минус 2–5°C.

В пятницу, 27 ноября, небо начнет проясняться, местами возможен небольшой снег. Ночью в Москве будет минус 4–7°C, по области до минус 8°C, днем в регионе прогнозируется от минус 2 до минус 5°C. Такие температуры соответствуют климатической норме декабря.

Похожая погода сохранится в субботу, 28 ноября, и в ночь на воскресенье, 29 ноября. Днем в воскресенье благодаря скандинавскому антициклону в столице и области постепенно распогодится. На водоемах появится лед, однако он будет очень тонким.

"В последнюю ночь осени возможны и первые 10-градусные морозы", – добавил Тишковец.

Метеорологическая зима – это период, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0°C в сторону отрицательных значений. В Москве это обычно происходит в середине ноября.

В Москве и Подмосковье в ближайшие двое суток также ожидается гололедица. В связи с этим в регионе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности, предупредили в Гидрометцентре РФ.