Предупреждение о потенциально опасной погоде из-за гололедно-изморозевых отложений в Московском регионе действует с 21:00 мск воскресенья, 22 ноября 2026 года, до 21:00 вторника, 24 ноября. "На дорогах местами гололедица", – указывается на сайте Гидрометцентра РФ.

Что означает "желтый" уровень погодной опасности

Цветовая шкала опасности погодных явлений Гидрометцентра РФ состоит из четырех уровней. Она визуально отображается на интерактивных прогностических картах, где каждый регион окрашивается в соответствующий цвет в зависимости от метеорологической ситуации, от зеленого (погода безопасна) до красного (погода очень опасна). Белый цвет означает, что данные отсутствуют.

"Желтый" цвет указывает на потенциально опасную погоду. Это могут быть туман, гроза, гололедица, порывистый ветер до 15–20 м/с, сильные осадки. Это самый частый тип предупреждения в метеорологии. Прогнозируемые погодные явления не относятся к экстремальным, но они могут нарушить привычный ритм жизни, усложнить работу коммунальных служб или транспорта.

Накануне о возможной гололедице в ночь на воскресенье предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. В регионе после оттепели начнется похолодание, температура воздуха может опускаться ниже 0°C.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге, избегать резких маневров, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Коммунальные службы при этом проведут противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, со второй половины следующей недели в Москве и Московской области начнутся устойчивые отрицательные температуры. К концу недели похолодание усилится.