"Можно сказать, что наступает зима со второй половины следующей недели. Уже с середины недели от 0 до минус 5°C в течение суток, затем все ниже температура", – отметила она.

По прогнозу Паршиной, в четверг и пятницу, 26 и 27 ноября, ночью в столичном регионе ожидается минус 2–7°C, днем – от 0 до минус 5°C. В последние выходные ноября температура ночью составит минус 4–9°C, днем – минус 1–6°C, передает ТАСС.

Наиболее низкие температуры в ближайшие дни прогнозируются в западных и северо-западных районах Подмосковья. На юге и востоке региона будет теплее. Циклон, который принесет снег, идет с юга. Его теплый сектор затронет юг и восток Московской области, тогда как в тыловой части распространится более холодный воздух, пояснила Паршина.

Климатическая зима в Московском регионе наступает, когда средняя суточная температура устойчиво переходит через 0°C в сторону отрицательных значений. Обычно это происходит в середине ноября. В 2026 году из-за аномальной теплой осени синоптики ожидают, что метеозима начнется 24 ноября. Как указала Паршина, в начале следующей недели высота снежного покрова в Москве составит от двух до четырех сантиметров.