"Во вторник, в общем-то, мы ждем приход зимы. Это может быть неокончательный приход, но температура 24 ноября будет немного ниже климатической нормы, слабо отрицательной", – рассказала Паршина.

По ее словам, в начале следующей недели высота снежного покрова в Москве составит от двух до четырех сантиметров, передает ТАСС. Ночью в понедельник, 23 ноября, ожидается от минус 4 до плюс 1°C, ночью во вторник – минус 1–6°C. Днем в понедельник прогнозируется облачная погода, до +3°C и небольшие осадки. Во вторник ожидается снег.

Как сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в выходные в столице еще будет тепло.

В субботу, 21 ноября, погода в Московском регионе испортится. Североатлантический циклон и связанный с ним атмосферный фронт принесут дожди. В сумерках прогнозируется +2…+4°C, после полудня – +3…+5°C.

В ночь на воскресенье, 22 ноября, в столичном регионе распогодится, возможны слабые заморозки, на дорогах появится гололедица. Максимальная температура понизится до 0…+2°C. Далее похолодание продолжится.

"На следующей неделе начнется метеорологическая зима с переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений и формированием устойчивого и даже внушительного снежного покрова. И уже во вторник и среду мы увидим снежную зиму во всей красе", – указал синоптик.

Что такое метеорологическая зима

Метеорологическая зима – это период года, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже 0°C (обычно не менее пяти дней подряд), а также формируется постоянный снежный покров. По многолетней статистике, в Москве она наступает в середине ноября. Но в 2026 году из-за аномально теплой осени метеозима начнется позже.

В пятницу, 20 ноября, в столичном регионе сохранится аномально теплая погода не по сезону. На фоне почти 100-процентной влажности ожидается морось (мелкие капли влаги в воздухе), которая ночью может перейти в дождь.