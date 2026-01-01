Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +5...+7°C. В ночь на субботу, 21 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +2...+4°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +6°C, ночью около +3°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно, местами морось, туман. Ветер южный, в разное время его скорость составит от 2 до 7 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 735 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 93–100%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Перепады температуры и атмосферного давления, высокая влажность, дефицит кислорода в воздухе формируют неблагоприятные внешние условия гипоксического типа, которые провоцируют различные симптомы обострения уже имеющихся хронических болезней психоэмоционального напряжения.

В такую погоду увеличивается и риск роста ОРВИ, простудных заболеваний, обострения хронических воспалительных заболеваний суставов, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.