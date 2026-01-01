"По прогнозам синоптиков, после 3:00 22 ноября в столице местами ожидается переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Резкое похолодание сменит субботнюю оттепель, когда в городе шли дожди, а воздух прогревался до +3…+5°C. Ожидается, что в ночь на воскресенье температура в мегаполисе опустится до минус 1…+1°C (по области – до минус 3°C), а днем 22 ноября составит 0…+2°C при облачной погоде с прояснениями и небольших осадках.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге, избегать резких маневров, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Коммунальные службы при этом проведут противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Средняя температура за первые 20 дней ноября в Москве превысила климатическую норму. Пока текущий месяц входит в тридцатку самых теплых ноябрей за весь период регулярных метеонаблюдений в столице. Однако скоро температура приблизится к климатической норме, сообщили в Гидрометцентре РФ.