Почти весь ноябрь в Москве держалась плюсовая температура. На главной столичной метеостанции на ВДНХ за первые две декады зафиксировали лишь три ночи со слабыми заморозками – до минус 0,8°C.

Самым теплым днем стало 1 ноября: максимум месяца достиг +8,8°C. Самой теплой за месяц оказалась ночь на 20 ноября, тогда в столице было +5,8°C. Эти значения далеки от абсолютного ноябрьского рекорда Москвы, составляющего +16,2°C и установленного 6 ноября 2013 года.

На сайте Гидрометцентра также отмечено, что нынешний сезон резко контрастирует с историческим минимумом ноября для столицы – минус 32,8°C. Такая температура была 26 ноября 1890 года.

В Гидрометцентре указали, что объединение южного циклона с балтийским вихрем станет причиной небольшого похолодания в воскресенье и понедельник, 22 и 23 ноября. В городе пройдут осадки, в основном небольшие и в виде снега.

Затем похолодание в столичном регионе продолжится, погода станет слабо морозной.

Следующий южный циклон с Балканского полуострова должен прийти 25–26 ноября. В основном он охватит районы Поволжья, но снег пройдет и в столице. При этом серьезных морозов не прогнозируется. "Температура в Москве лишь сравняется с нормой", – указали в Гидрометцентре РФ.

Как сообщил НСН руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, всплеск тепла в Москве заканчивается. В ночь на воскресенье, 22 ноября, в столичном регионе не исключены заморозки. Днем будет около 0°C.

"Что касается устойчивого минуса и снежного покрова, этого мы ждем после вторника-среды. Это будет зима в полном смысле этого слова. Во вторник и среду ждем довольно сильные снегопады", – указал синоптик.

Регулярные непрерывные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. С 1948 года главной метеостанцией столицы, по данным которой фиксируют рекорды погоды, служит станция на ВДНХ.

По климатическим нормам 1991–2020 годов среднемесячная температура ноября в Москве составляет минус 0,5°C.

Из-за аномально теплой ноябрьской погоды в 2026 году климатическая зима в Москве наступит позже обычного. Синоптики ожидают, что она начнется 24 ноября. В начале следующей недели высота снежного покрова в Москве составит от двух до четырех сантиметров.