По словам Пашиняна, важной частью TRIPP станет энергетика. Армения намерена соединить свою электрическую сеть с энергосистемами Азербайджана и Турции.

Проект TRIPP был анонсирован 8 августа 2025 года после трехсторонней встречи в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа. Тогда Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и о создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

28 октября 2026 года парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP, а 10 ноября документ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Параметры коридора и роль США

Проект TRIPP (в Баку и Анкаре его также называют Зангезурским коридором) представляет собой 42-километровый мультимодальный маршрут через Сюникскую область Армении.

Помимо автомобильной и железной дорог, там планируется проложить линии электропередачи, трубопроводы и оптоволоконные кабели. Управлять проектом будет совместное предприятие TRIPP Development Company, в котором США получили 74% акций, а Армения – 26% сроком на 49 лет с возможностью продления еще на полвека (при этом доля Еревана может вырасти до 49%).

Подготовка к запуску и согласование с Баку

Накануне, 19 ноября, правительство Армении выделило 16 млн драмов (около $44 тыс.) на первый этап работ – расчистку территории и очистку тоннелей от камней и мусора по маршруту будущего коридора.

При этом 6 ноября Армения, Азербайджан и США запустили две трехсторонние технические рабочие группы (по транспорту и энергетике). Как подчеркивал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, без согласования точек входа и выхода на границе коридор не сможет заработать, а сам Азербайджан уже практически завершил строительство инфраструктуры на своей стороне.

Вопросы безопасности и позиция соседей

По условиям соглашения с Вашингтоном, Армения сохраняет полный суверенитет, таможенный и пограничный контроль на всех участках маршрута.

Чтобы снять опасения соседнего Ирана, граничащего с Сюникской областью, Ереван официально заверил Тегеран, что американские военные в зоне проекта TRIPP размещаться не будут.

Армянская оппозиция при этом подвергает соглашение жесткой критике, называя проект дорогостоящим и ущемляющим интересы страны.