В Иране назвали "Маршрут Трампа" в Армении красной линией

Советник иранского лидера Али Акбар Велаяти предупредил Ереван, подчеркнув, что Тегеран по-прежнему рассматривает создание "Маршрута Трампа" как красную линию. Об этом он написал в статье для газеты Ettelaat.

"Я прямо сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются переступить эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги", – отметил он.

Политик также напомнил о той же позиции покойного аятоллы Али Хаменеи, которую тот озвучивал на встречах с президентами России и Турции.

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) был согласован в августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента США Дональда Трампа. Инициатива предполагает строительство автомобильной и железной дорог, трубопроводов и линий связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью вдоль границы с Ираном.

Проект "Маршрут Трампа" описывается как специальная транзитная зона вдоль границы Армении с Ираном. Соглашение предусматривает автомобильную и железную дороги, а также прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи и оптоволоконных сетей для связи основной территории Азербайджана с Нахичеванью. Контроль над этим участком передан Соединённым Штатам на 99 лет в формате партнерства с Арменией.

Иран выступает против проекта, опасаясь изменения границ, раздробления Армении и ограничения собственного доступа в регион.