Муниципальная комиссия по оценке ущерба начала работу. В администрации сообщили, что специалисты администрации внутригородских Северо-Западного и Затеречного районов осмотрели все жилые помещения в пострадавшем подъезде и составили акты по потере имущества первой необходимости. По предварительным данным, нарушения условий проживания выявлены в 40 из 54 обследованных квартир.

На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы. Вернуться в свои квартиры жильцы смогут только после их окончания, когда дом полностью подключат к коммунальным сетям.

Один из пострадавших находится в реанимации, второму госпитализация не потребовалась.

Оценка ущерба предварительная: комиссия продолжает обследование, точное число поврежденных квартир может измениться. Пока дом не подключен к коммунальным сетям, жильцы пострадавшего подъезда остаются без доступа в квартиры.