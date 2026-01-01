Сообщение о происшествии поступило на горячую линию "Газпром межрегионгаз Владикавказ" в 14:25 мск. Два человека погибли. По неподтвержденным данным, это могли быть находившиеся в квартире рабочие. Двое пострадали. Один получил множественные травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Местные СМИ пишут, что на него обрушилась стена. Второму помощь оказали на месте, сообщили в региональном управлении МЧС.

Следственный комитет по региону установил, что причиной стала утечка газа с последующим воспламенением. Ударной волной в здании выбило часть окон, возгорания не произошло. По данным МЧС, повреждения получили 38 квартир. Местные власти объявили о планах восстановить остекление. Исполняющий обязанности главы города Тимур Караев сообщил о готовности предоставить жильцам более 40 квартир из маневренного фонда для временного проживания.

По информации "Газпром межрегионгаз Владикавказ", квартира, где произошел взрыв, не была официально подключена к газоснабжению: владельцы не открывали лицевой счет, а газовая компания не проводила официальный пуск газа.

На месте работали 30 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Спасатели разбирали конструкции здания. Дом отключили от газа и электричества. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении во Владикавказе режима ЧС муниципального характера для проведения аварийно-восстановительных работ и устранения последствий взрыва.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

За последние недели в республике Северная Осетия – Алания произошло два серьезных происшествия, связанных с бытовым газом.

6 ноября во Владикавказе в пекарне на улице Морских Пехотинцев произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадала 41-летняя женщина, ее госпитализировали. 27 октября произошел взрыв газовоздушной смеси частном доме в селе Кизляр в Моздокском районе. Начался пожар, погибли двое детей в возрасте двух и четырех лет. Женщина, получившая травмы, скончалась в больнице.

В апреле во Владикавказе в результате взрыва на складе с пиротехникой погибло три человека, еще 14 человек пострадали.