Как сообщает "Интерфакс", среди выступивших против текста – страны ЕС. От их имени министр экологии Ирландии Дарраг О'Брайен заявил, что "представленные предложения далеки от тех мер, которые необходимы для борьбы против изменения климата". Он выразил недовольство отсутствием в проекте упоминаний об ископаемых энергоресурсах.

Позицию Евросоюза раскритиковали некоторые участники конференции.

"ЕС отверг этот документ, однако мы не можем забыть, что изменение климата – это проблема, которую во многом создал именно Евросоюз (...). Удивляет лицемерие Европы. Ее правительства требуют от других ограничений, касающихся ископаемых энергоресурсов, тогда как сами используют их все активнее. Кроме того, они блокируют финансирование, которое требуется более бедным странам для перехода на новые источники энергии", – отметил глава организации Power Shift Africa Мухаммед Адоу.

По его словам, "нельзя допустить, чтобы ЕС сначала саботировал переговоры, а потом делал вид, что именно он больше всех в мире заботится о климате".

Ранее в ночь на воскресенье Мурат Курум заявил о новом пакете предложений для COP31. Он полагал, что компромиссный вариант может быть одобрен участниками конференции.

Изначально COP31 была рассчитана на две недели и должна была завершиться в пятницу, однако переговоры продолжились на выходных.

Как устроена конференция COP31 в Анталье

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) – это ежегодный главный мировой форум для выработки глобальных мер по сдерживанию потепления на планете. В работе 31-го саммита, который открылся в турецкой Анталье в ноябре 2026 года, приняли участие делегации из почти 200 государств.

Особенностью COP31 стала беспрецедентная для истории ООН модель двойного управления после длительного спора за право принять форум. Турция выступила принимающей стороной, а ее министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум занял пост председателя конференции. При этом ведение самого переговорного процесса закрепили за Австралией в лице министра по вопросам изменения климата Криса Боуэна.

Ключевая сложность подобных встреч заключается в процедуре принятия решений: итоговые декларации одобряются исключительно на основе полного консенсуса. Это означает, что возражение даже одной делегации или регионального объединения способно заблокировать документ, над которым дипломаты работали две недели.

В чем суть споров вокруг ископаемого топлива и климатического финансирования

Противоречия на саммите в Анталье отражают многолетний раскол между развитыми и развивающимися государствами по двум базовым вопросам – будущему ископаемой энергетики и распределению финансовой помощи. На конференции COP28 в Дубае в 2023 году участники впервые договорились о поэтапном переходе от ископаемого топлива в энергетике. Однако на последующих встречах крупнейшие страны-экспортеры нефти и газа блокируют попытки прописать конкретные графики отказа от углеводородов, из-за чего упоминание этих ресурсов исчезло из компромиссного проекта декларации COP31.

Параллельно обострился конфликт вокруг так называемой исторической ответственности за выбросы парниковых газов. Государства Африки, Азии и малые островные страны настаивают, что основной ущерб атмосфере за последние два столетия нанесли индустриально развитые экономики Запада. По мнению представителей глобального Юга, богатые страны обязаны выделять сотни миллиардов долларов в виде безвозмездных грантов, а не кредитов, чтобы помочь бедным регионам адаптироваться к природным катаклизмам и перейти на "зеленую" энергетику.

Переговорный фон в 2026 году дополнительно осложнили геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и колебания мировых цен на энергоносители. Обеспокоенность затяжным кризисом в регионе звучала и в кулуарах саммита – в частности, ее выразил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях COP31.