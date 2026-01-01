Глава евродипломатии Кая Каллас ранее подчеркивала, что представляет "не саму себя, а 27 государств-членов", и что по договорам ЕС именно она отвечает за внешнюю политику объединения. В то же время представителем Евросоюза на еще более высоком, лидерском уровне является и председатель Европейского совета Антониу Кошта, отмечает El País.

Как распределяются внешнеполитические полномочия в Евросоюзе

Кая Каллас занимает пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с конца 2024 года, сменив на этой должности Жозепа Борреля. Она также является заместителем председателя Еврокомиссии и руководит Европейской службой внешних связей. Согласно Лиссабонскому договору, в ее задачи входят координация общей внешней политики, обеспечение единства позиций 27 стран объединения и проведение дипломатических консультаций на уровне министров.

Антониу Кошта возглавляет Европейский совет – высший политический орган ЕС, объединяющий глав государств и правительств стран-членов. В соответствии с базовыми договорами союза, именно председатель Евросовета обеспечивает внешнее представительство объединения на уровне лидеров по вопросам общей политики и безопасности. Он задает стратегические ориентиры, готовит саммиты и уполномочен вести диалог с руководителями третьих стран.

Наряду с общеевропейскими институтами в вопросах европейской безопасности действует неформальный формат "E5" ("Европейская пятерка"). В него входят крупнейшие государства региона: Франция, Германия, Италия, Польша и не состоящая в Евросоюзе Великобритания. Такое объединение позволяет координировать позиции ведущих военных держав Европы в обход сложных бюрократических процедур Брюсселя.

Почему в Евросоюзе возникли споры о переговорщике с Россией

Вопрос о том, кто должен представлять Европу на возможных мирных переговорах, обострился в ноябре 2026 года на фоне активизации контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом. В Брюсселе и европейских столицах возникли опасения, что США и Россия могут начать обсуждать будущее региональной безопасности напрямую, оставив страны ЕС за рамками ключевых договоренностей. Чтобы избежать такого сценария, союзники приступили к формированию собственной переговорной команды.

На встрече в Дублине 12–13 ноября Кая Каллас публично заявила о готовности координировать будущий переговорный процесс. Однако эта инициатива вызвала сопротивление со стороны ведущих столиц, в частности Парижа, Берлина и Рима. Ряд европейских лидеров сочли, что жесткая антироссийская риторика бывшего премьер-министра Эстонии сделает диалог невозможным, а сама Москва не станет воспринимать ее как конструктивного собеседника.

Кроме разногласий по персоналиям, спор отразил борьбу за влияние между институтами внутри самого ЕС. Как пишет El País со ссылкой на опрошенных экспертов, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится усилить свою роль во внешней политике и оттеснить дипломатическую службу Каллас. В итоге лидеры объединения отказались от идеи единого спецпосланника в пользу коллективного формата, объединившего руководство Евросовета, Еврокомиссии и советников по нацбезопасности стран "Пятерки".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что европейские страны вряд ли смогут занять значимое место в переговорном процессе по украинскому урегулированию из-за своей позиции в отношении Москвы.