По словам представителя Кремля, европейские лидеры активно ищут возможность подключиться к обсуждению мирного урегулирования, однако одновременно продолжают выступать за давление на Москву.

"Их позиция носит такой ярко выраженный немирный характер. Они, скорее, всячески демонстрируют свое дальнейшее стремление нанести стратегическое поражение и оказывать дальнейшее давление на Россию. С такой позицией вряд ли можно претендовать на какое-то значимое место", – сказал Песков.

Почему Европа хочет подключиться к переговорам

Вопрос об участии европейских стран в урегулировании украинского конфликта вновь стал актуальным после трехсторонних консультаций России, Украины и США, которые прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Представители европейских государств также находились в ОАЭ, однако к основному переговорному формату их не подключили.

После встречи зять президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным возможность участия Европы в дальнейшем переговорном процессе. По его мнению, подключение европейских представителей позволило бы добиться большего прогресса.

12 ноября Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились с российским лидером в Москве. Одной из тем обсуждения, по словам американского представителя, должно было стать расширение переговорного формата.

Позднее Кушнер сообщил, что Москва и Киев согласились включить европейцев в переговорный процесс. Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренности о расширении формата не было. По его словам, вопрос участия европейских стран можно будет рассмотреть, если они представят конкретные и содержательные предложения по урегулированию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что на встрече в Кремле вопрос о подключении европейцев к переговорам не обсуждался.

Какие страны могут войти в европейскую делегацию

Ранее европейские государства согласовали возможный состав делегации для участия в обсуждении украинского урегулирования. В нее должны войти представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши, а также институтов Евросоюза.

При этом внутри ЕС нет единой позиции по поводу того, как обсуждать будущую безопасность Европы. Ряд европейских министров выступил против рассмотрения этих вопросов до прекращения огня на Украине. Вашингтон, напротив, заинтересован в обсуждении архитектуры европейской безопасности параллельно с мирным урегулированием.

ЕС продолжает усиливать санкционное давление на Россию

На фоне дискуссий о возможном участии Европы в переговорах Евросоюз продолжает расширять антироссийские ограничения. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 22-й пакет санкций против России может быть представлен в ближайшие дни.

Кроме того, 16 ноября Совет ЕС утвердил новые ограничения в отношении 12 физических лиц и 101 организации. В санкционный список включили 47 российских банков, основательницу Wildberries Татьяну Ким и ряд других лиц и организаций.