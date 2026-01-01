Как сообщает Reuters, министры призвали сосредоточиться на поддержке Киева и потребовали от Москвы существенных уступок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Москва не отказывалась от контактов с Европой. "Если действительно у европейцев есть тот, кто уполномочен разговаривать, и есть желание, то, конечно, мы будем готовы с ними разговаривать. После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать решение о проведении диалога", – сказал он.

Лидеры ЕС согласовали состав европейской делегации на будущих многосторонних переговорах по украинскому вопросу, в которую должны войти Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и представители институтов Евросоюза.

Часть европейских министров выступила против обсуждения вопросов безопасности до прекращения огня. "Мы не должны попадаться в эту ловушку", – заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя возможные контакты, отметила: "Прежде всего мы должны увидеть прекращение огня, чтобы начать переговоры о чем-либо еще. Сейчас мы этого не наблюдаем".