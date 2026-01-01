Комментируя вопрос о гарантиях по образцу пятой статьи устава НАТО, Трамп отметил, что президент РФ Владимир Путин "хотел бы урегулировать этот вопрос, и в этом можно быть уверенным". Он хотел бы урегулировать этот вопрос, и я думаю, что он будет урегулирован", – добавил Трамп.

По словам американского лидера, переговоры по Украине идут успешно и дают шанс на продвижение, передает ТАСС. "У нас идут очень хорошие переговоры. Я думаю, у нас есть очень хорошие шансы этого добиться", – добавил глава Белого дома.

"Россия ясно дала понять, что хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился дипломатическим путем", – сказал Трамп.

Трамп добавил, что лидеры США, Китая и России значительную часть своей трехсторонней встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне посвятили теме Украины. "Мы уделили много времени Украине и России. В этом случае расклад был двое на одного", – заявил он.

Глава Белого дома подчеркнул важность рабочих контактов с руководством России для продвижения к миру на Украине. Он высоко оценил личные отношения с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином: "Я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. У меня фантастические отношения с председателем Си. Это хорошо, и благодаря этому наша страна в безопасности". На вопрос, считает ли он Путина другом Америки, Трамп ответил: "Я не могу говорить за Америку".

Новые попытки урегулирования

Накануне Путин и Трамп провели встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Позднее состоялась первая трехсторонняя встреча глав России, США и Китая, где обсуждалась, в том числе, украинская тематика. После этого, как сообщали СМИ, президент США по телефону подключился к заседанию "коалиции желающих" в Берлине и призвал лидеров стран ЕС направлять средства на собственные нужды, а не на Украину. Путин, выступая на пресс-конференции, заявил, что Россия по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Москву и выразил готовность обсуждать гарантии для Украины и России в контексте общеевропейской безопасности.

В рамках урегулирования сейчас обсуждается возможность предоставления гарантий безопасности Украины по принципу статьи 5 устава НАТО. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг, 19 ноября 2026 года, признал, что в России есть много сомнений в отношении такой концепции. Он добавил, что такие гарантии станут частью "более масштабного пакета мер в сфере безопасности".

Статья 5 Североатлантического договора

Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Согласно этому положению, нападение на одного или нескольких участников блока в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на все страны организации в целом.

При задействовании этой нормы члены альянса оказывают помощь, предпринимая такие действия, какие сочтут необходимыми, включая применение вооруженной силы. За всю историю существования НАТО статья 5 применялась лишь однажды – после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Поскольку Украина не входит в блок, прямое действие этого пункта на нее не распространяется, поэтому западные страны обсуждают создание отдельного механизма гарантий. В Москве ранее неоднократно заявляли о неприемлемости любых форматов безопасности, которые подразумевают втягивание Украины в орбиту НАТО или размещение на ее территории иностранных воинских контингентов. Российская сторона настаивает на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе республики как одном из базовых условий урегулирования конфликта.