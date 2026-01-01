Премьер Пакистана призвал иранского президента к сдержанности и деэскалации на Ближнем Востоке

"Диалог, сдержанность, деэскалация и последовательная дипломатия – единственный путь к прочному миру", – написал глава пакистанского правительства в соцсети X.

"Опираясь на договоренности, достигнутые в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании, Пакистан продолжает играть искреннюю и конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и за его пределами. Вместе мы будем продолжать работать во имя мирного, безопасного и процветающего будущего для наших народов и нашего региона", – заверил политик.

Мирные переговоры между США и Ираном окончательно прекратились из-за взаимного нарушения договоренностей, нового витка эскалации и жестких ультиматумов. Несмотря на подписанный в июне 2026 года Исламабадский меморандум, который должен был зафиксировать предварительные условия для прекращения огня, хрупкий дипломатический процесс оказался полностью сорван.

Последний по времени пакет условий для возобновления переговоров Иран передал США на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. Они включают в себя прекращение морской и экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, завершение войн на всех фронтах, а также разблокировку замороженных иранских активов и признание судоходного маршрута в Ормузском проливе, который был согласован между Оманом и Ираном.

2 ноября стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился двигаться к урегулированию именно посредством диалога. Заявивший об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что "мы стремимся урегулировать проблему через переговоры".

На следующий день о прогрессе в переговорах с Ираном заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы провели ряд хороших бесед с иранцами. Мы с президентом оба достаточно позитивно оцениваем перспективы возможного выхода на урегулирование путем переговоров. Мы продолжим работать над этим… Мы добились определенного прогресса. Посмотрим, удастся ли нам продвинуться дальше", – рассказал политик журналистам.