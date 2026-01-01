По данным ведомства, за 12 часов, днем 21 ноября и ночью 22 ноября по всей территории Сочи выпало около 60 мм осадков. В результате оказались подтоплены гостиница, три придомовые территории, одно частное домовладение и две автодороги, передает "Интерфакс".

В Хостинском районе на улице Горнострелковой сошла грязекаменная масса. Поврежден водопровод. Число отключенных потребителей уточняется. На месте работают экстренные службы.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 56 человек и 17 единиц техники.

"Интенсивность осадков пошла на спад, реки в руслах, по указанным адресам работают службы по откачке воды", – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Как сообщали накануне вечером местные СМИ, сильные ливни затопили улицы, дворы и дороги Сочи и Адлера. На некоторых участках движение транспорта оказалось затруднено. По данным Госавтоинспекции Сочи, потоки воды вышли на федеральную трассу А-147, в районе спуска с Мамайского перевала движение временно ограничивали.

Власти Сочи указывали, что инфраструктура курорта работает штатно. Отмечалось, что затруднено передвижение на некоторых участках дорог из-за ливней, но их пропускная способность сохраняется. На реках Адлерского района – Кепша и Херота – вода поднялась до опасных отметок, там дежурили спасатели. На потенциально опасных участках рек также были выставлены посты наблюдения.