"Ряд священнослужителей находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах, по предварительной информации перенесли длительное оказание давления на них и даже пытки. Их жизнь и здоровье находятся под угрозой. Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 200 священников православной церкви и сотни членов общины", – говорится в обращении, предоставленном Мельниковым РИА Новости.

По словам Мельникова, преследования священников противоречат Конвенции о гражданских и политических правах, а также другим конвенциям, законам и нормативным актам. Он заявил, что многие священнослужители, не имеющие отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева, задержаны и обвинены в преступлениях против государственного строя Украины. Мельников также утверждает, что продолжаются захваты храмов УПЦ.

Задержание священников УПЦ

Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ, сообщил в Telegram-канале, что неизвестные пытаются силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского на территории Киево-Печерской лавры. По его словам, на место вызвали полицию.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на Украине усилилась массовая "охота" на священников УПЦ с целью принудительной мобилизации.

По его утверждению, сотрудники военкоматов задержали настоятеля никопольского храма Иоанна Предтечи, протоиерея Олега Ефремова, у которого есть ребенок с инвалидностью, и клирика Каменец-Подольской епархии УПЦ, настоятеля Покровского храма в Хмельницкой области Михаила Шведа, у которого серьезные проблемы со здоровьем и четверо детей.

Закон о запрете УПЦ на Украине

С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить УПЦ.

По данным исходных сообщений, местные власти в разных регионах приняли решения о запрете ее деятельности, Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства и проводит обыски, а суды вынесли обвинительные приговоры в отношении многих представителей духовенства.

Каноническая Украинская православная церковь сохраняет свои позиции, несмотря на преступные налеты на храмы и давление на священников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

От независимости до раскола: кто и как сделал "первый выстрел" в церковной войне на Украине.