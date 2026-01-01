The Guardian связывает общий тренд с замедлением экономического роста, старением населения, напряженным состоянием государственных финансов и ростом стоимости жизни. Это ослабляет позиции традиционных партий левоцентристского и правоцентристского толка и усиливает националистические ультраправые силы. Их успех, предупреждает газета, может привести к пересмотру послевоенного европейского консенсуса, на основе которого создавался ЕС.

По мнению процитированного изданием итальянского политолога Натали Точчи, предстоящий масштабный электоральный цикл способен "радикально изменить облик Европы", вызвав не "постепенное размывание европейского проекта, а его опустошение, если не полный крах".

Такой разворот, полагает The Guardian, может парализовать переговоры по бюджету ЕС, планы дальнейшего расширения объединения, программы помощи Украине и углубление интеграции в сферах обороны, энергетики, финансов и технологий.

График предстоящего "электорального суперцикла" в Европе

С конца 2026 года и на протяжении всего 2027 года в ведущих государствах Евросоюза пройдет серия национальных избирательных кампаний. Открывают этот цикл досрочные всеобщие выборы в Испании, назначенные Педро Санчесом на 29 ноября 2026 года после провала правительственных реформ в парламенте.

Весной 2027 года эстафету примет Франция, где первый тур президентского голосования запланирован на 18 апреля, а второй – на 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет участвовать в гонке из-за конституционного ограничения в два срока подряд.

Осенью 2027 года избиратели определят состав парламентов еще в двух крупных странах блока. В Польше голосование в сейм и сенат должно состояться не позднее 7 ноября, а в Италии очередные всеобщие выборы намечены на период до 22 декабря.

С чем Испания, Франция, Италия и Польша идут на выборы

В Испании левоцентристское коалиционное правительство работает в условиях хрупкого парламентского большинства с 2023 года, опираясь на поддержку региональных партий Каталонии и Страны Басков. На фоне кризиса доступности жилья правая оппозиция заметно укрепила позиции на региональных выборах, что усилило давление на Мадрид.

Во Франции правая оппозиция уже обладает крупнейшей самостоятельной фракцией в Национальном собрании по итогам досрочных выборов 2024 года, а рейтинг правящего центристского блока остается низким. В центре предвыборной повестки находятся вопросы сокращения бюджетного дефицита, пенсионная реформа и ужесточение миграционного контроля.

В Италии правая коалиция находится у власти с 2022 года, демонстрируя редкую для страны стабильность кабинета министров. Однако внутри правого лагеря усиливается конкуренция за консервативный электорат на фоне дискуссий о реформе избирательного законодательства и степени самостоятельности Рима в рамках Евросоюза.

В Польше либерально-центристская коалиция сменила у власти консерваторов в конце 2023 года, однако сталкивается с внутренними разногласиями между входящими в нее партиями. Одновременно в стране растет поддержка правых евроскептических сил, выступающих против миграционного пакта ЕС и климатических ограничений.

Бюджет ЕС и поддержка Украины: как принимаются решения в Брюсселе

Евросоюз с 2022 года остается одним из крупнейших доноров финансовой и военной поддержки Украины. Ключевым инструментом выступает многолетний фонд Ukraine Facility объемом €50 млрд, рассчитанный на период до 2027 года, а также механизмы финансирования оборонных поставок через Европейский фонд мира.

Параллельно институты в Брюсселе готовятся к согласованию следующего семилетнего бюджета сообщества на 2028-2034 годы. В этом документе планируется заложить расходы на масштабное перевооружение европейских стран, энергетическую трансформацию и подготовку к приему новых членов.

Утверждение долгосрочного финансового плана ЕС и ключевых внешнеполитических решений требует единогласного одобрения всех 27 государств-участников. Усиление позиций евроскептиков в нескольких крупных столицах способно заблокировать выделение новых средств и заморозить реформы по расширению объединения.

Ранее Марин Ле Пен изложила послам соседних с Францией стран план по урезанию полномочий ЕС.