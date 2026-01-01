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Источники слухов о свадьбе: хроника появления сплетен

3 ноября 2026 года на анонимном сайте светских сплетен Crazy Days and Nights появилась загадочная публикация, с которой все началось.

"K-pop-группа высшей категории отказалась от участия в крупном музыкальном фестивале, поскольку это дало бы ее агентству повод продлить гастрольный тур, чего участники не хотят по личным причинам. Как минимум одному из них это помешало бы: обсуждалась дата свадьбы. Да, им не разрешают жениться, но он решил: «А мне плевать»", – говорилось в записи автора сайта, скрывающегося под псевдонимом Enty.

20 ноября он добавил к этой записи подпись "BTS / Coachella / Jimin & Daeun". То есть автор утверждает, что речь идет о группе BTS, которая якобы отказалась от участия в американском музыкальном фестивале "Коачелла", а свадьбу готовили Пак Чимин и Сон Да Ын.

Эта двухэтапная сплетня – обычная схема публикации слухов на сайте. Дополнительную интригу создает тот факт, что фестиваль состоялся в апреле 2026 года, и за прошедшее с тех пор время можно было давно все обсудить и подготовить.

Кульминация истории: свитер вместо свадебного платья

Новый повод для обсуждений появился 22 ноября, когда Сон Да Ын вышла в прямой эфир. Актриса была одета в свободный вязаный свитер кремового цвета с небольшим логотипом в форме герба. Фанаты заметили в нем сходство с вещью, в которой раньше появлялся на фотосессиях Чимин.

Некоторые пользователи закономерно решили, что на актрисе свитер музыканта, и сопоставили трансляцию с публикацией певца в Weverse в тот же день. Он использовал подпись happy day ("счастливый день"), которую самые смелые предположения толкуют как указание на уже состоявшуюся свадьбу.

На фоне слухов в интернете снова начала гулять фотография, выложенная актрисой в соцсетях два года назад. На ней изображены лежащие вплотную друг к другу футляры для беспроводных наушников с именами Jimin и Da-eun (Чимин и Да Ын). Снимок, удаленный вскоре после публикации, стал главной дополнительной уликой в "деле" о свадьбе.

Обсуждение этих событий, как обычно, разделило фанатов BTS на разные лагеря. Одни пользователи поздравляют предполагаемую пару. Другие считают, что артист не должен рассказывать публике о своих личных отношениях. Часть поклонников возмущается и пишет, что Чимин не имел права заводить роман. Некоторые даже обвиняют актрису в попытке привлечь к себе внимание за счет известного артиста.

Как развивался роман Чимина и Сон Да Ын

Сейчас участнику k-pop-группы BTS Чимину 31 год, а Сон Да Ын – 35 лет. Актриса снималась в сериалах "Особенности мелодрамы" (Be Melodramatic, 2019), "Еще раз", или "После первого брака" (Once Again, 2020) и "Больше, чем друзья" (More Than Friends, 2020), а также в фильме "Служанка" (The Handmaiden, 2016) Пак Чхан-ука.

О романе между корейскими знаменитостями говорят давно. В k-pop-индустрии не принято открыто рассказывать о личных связях звезд. По негласному, но очевидному для всех правилу, на период активной музыкальной карьеры артисты зарезервированы для поклонниц в статусе вечных холостяков, и отношения между Чимином и Сон Да Ын стал редким исключением из этой традиции.

Летом 2022 года в корейских интернет-сообществах появился пост с предполагаемыми доказательствами их связи. Пользователи сравнивали аксессуары артистов, публикации в соцсетях и места, которые они посещали. В частности, обсуждались похожие серьги, фотографии с футбольного матча, публикации с разницей в несколько минут и совпадения в интересах.

В мае 2024 года Сон Да Ын опубликовала то самое фото футляров с наушниками и немало других, менее прозрачных, но не менее красноречивых намеков. Среди них было видео с идущим по улице человеком, лицо которого закрывал стикер в виде цветка. Наблюдательные фанаты заметили, что в таких же пальто и обуви в том же месте шел Чимин на видео, опубликованном Ви в 2021 году. В другой записи появился желтый воздушный шар, похожий на аналогичный предмет из закулисного видео Чимина.

В еще одной публикации Сон Да Ын показала свою собаку, играющую в гостиной, интерьер которой был похож на квартиру Чимина. Ранее она публиковала видео, на котором собаку гладила мужская рука: браслет на ней сочли похожим на браслет Чимина. На другом видео актриса появилась в футболке c надписью Mic Drop – названием песни BTS.

27 августа 2025 года Да Ын разместила в TikTok короткое видео, в котором актриса выходит из квартиры навстречу открывающимся дверям лифта. Из него выходит Чимин. Он явно удивляется встрече и говорит: "Ой, ты меня напугала! Ты знала, что я поднимаюсь? Я специально не стал тебе говорить". После короткого разговора артисты отошли от лифта вместе.

31 августа 2025 года эту затянувшуюся историю впервые официально прокомментировал лейбл Bighit Music, агентство группы BTS. Компания подтвердила, что Чимин и Сон Да Ын испытывали друг к другу романтические чувства и встречались несколько лет назад, но на момент заявления уже не состояли в отношениях. Представители Чимина попросили не распространять домыслы и не предпринимать действий, которые могли бы навредить актрисе.

Что известно о личной жизни BTS

Участники BTS крайне редко говорят о романтических отношениях, а их агентство обычно не комментирует подобные слухи. Обмен едва уловимыми намеками давно стал частью игры: k-pop-звезды тщательно контролируют все публичные ходы и ничего не делают просто так. Фанаты, в свою очередь, буквально скребут по сусекам, сравнивая атрибутику на фото, время публикаций и другие незначительные детали, которые могут говорить о многом.

В начале ноября 2026 года в центре внимания вновь оказался Чон Чонгук. Он сделал репост публикации с Джису из Blackpink в образе Люси из аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners). Одни пользователи увидели в этом возможный знак симпатии, другие объяснили действие интересом певца к сериалу. В декабре 2021 года Bighit Music и агентство актрисы Ли Ю Би опровергли сообщения о ее романе с Чонгуком. То и дело вспыхивает устойчивый слух о предполагаемой связи Чонгука с участницей группы aespa Винтер.

В июне 2022 года компания назвала беспочвенными слухи о скорой свадьбе RM (Ким Намджун) с неизвестной женщиной. Отношения Ви (Ким Тэхён) и Дженни из Blackpink активно обсуждались после появления фотографий с похожими на них людьми в 2022 и 2023 годах, но официального подтверждения от артистов или их агентств не последовало.

Давний роман Чимина и Сон Да Ын – единственная публично подтвержденная история отношений среди участников BTS. Все остальное, включая предполагаемую свадьбу, остается фанатскими домыслами и анонимными сплетнями.