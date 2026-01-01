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Изменения затронут владельцев банковских вкладов и ценных бумаг, участников азартных игр, IT-компании, сельхозпроизводителей, нефтегазовые предприятия и продавцов товаров через зарубежные интернет-площадки. Часть норм начнет действовать с 2027 года, другие – после официального опубликования закона.

НДФЛ: новые правила для пассивных доходов

Одно из ключевых изменений касается налогообложения пассивных доходов физических лиц. Дивиденды, проценты по банковским вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и долей участия, а также поступления по договорам страхования и дарения включат в основную налоговую базу по НДФЛ.

Для таких доходов установят ставки от 13 до 22% в соответствии с общей прогрессивной шкалой. Сейчас для ряда подобных поступлений действуют отдельные ставки в размере 13–15%.

По оценке Минфина, нововведение затронет не более 6% населения – около 4 млн человек.

При этом для отдельных категорий доходов сохранят особый порядок налогообложения. В частности, денежное довольствие участников специальной военной операции и северные надбавки продолжат облагаться по ставкам 13 и 15%. Для процентов по банковским вкладам также сохранится необлагаемый минимум в размере 1 млн руб.

Изменится и порядок удержания налога с депозитных доходов. С 2027 года банки смогут самостоятельно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам сначала по ставке 13%, а затем с учетом прогрессивной шкалы. Если по итогам года потребуется доплатить налог из-за более высокой ставки, соответствующую сумму доначислит Федеральная налоговая служба.

Налоговые вычеты и выигрыши в азартных играх

Поправки предусматривают расширение возможностей для получения социального налогового вычета. Граждане смогут вернуть часть НДФЛ с расходов на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций.

Также меняется порядок расчета налога на выигрыши в азартных играх. Вместо налогообложения каждого выигрыша отдельно налог будут рассчитывать с общей суммы полученных за год выигрышей за вычетом проигранных ставок.

Новые ставки для инвестиционных и личных фондов

Для закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вводится налог на прибыль по ставке 15%. Он будет распространяться на дивиденды, проценты, роялти и арендные платежи.

Исполнять обязанности налогоплательщика вместо самих фондов будут управляющие компании. При этом предусмотрено освобождение от налога, если в течение года пайщикам распределят не менее 90% полученного дохода.

Изменения затронут и личные фонды, основную часть доходов которых составляют пассивные поступления. Если их доля превышает 90%, ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%. Кроме того, с 2027 года такие фонды лишатся возможности применять упрощенную систему налогообложения.

Отдельно повышается налог на прибыль с дивидендов, которые перечисляют на счета типа "С" в пользу нерезидентов из недружественных государств. Ставка увеличится до 35%.

УСН и сельхозпроизводители

Закон определяет перечень видов экономической деятельности, для которых региональные власти смогут устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Это позволит субъектам РФ применять налоговые льготы к отдельным направлениям бизнеса в рамках установленных федеральным законодательством условий.

Для сельхозпроизводителей предусмотрели переходные положения. В 2026–2028 годах они смогут сохранить право на применение единого сельскохозяйственного налога, даже если не выполнят требование о доле выручки от реализации собственной сельхозпродукции в размере не менее 70%. Также предусмотрена возможность сохранить статус сельхозпроизводителя при соблюдении условий, действовавших по итогам 2025 года.

Льготы для IT-компаний и кинопроизводителей

Налоговые льготы для IT-организаций распространят на сервисы, которые предоставляют пользователям доступ по подписке к электронным и аудиокнигам.

Еще одна мера касается кинематографии. От уплаты НДС освободят индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством кинопродукции. Аналогичная льгота уже действует для организаций этой отрасли.

НДС на зарубежные интернет-покупки и авиаперевозки

Поправки предусматривают введение НДС в размере 22% для трансграничной онлайн-торговли в России. Мера направлена на создание равных конкурентных условий для российских и иностранных продавцов, а также на легализацию оборота товаров, реализуемых через зарубежные интернет-площадки.

Одновременно государство сохранит налоговые льготы для отдельных авиаперевозок. В 2027–2029 годах продолжит действовать нулевая ставка НДС на внутренние пассажирские перевозки и провоз багажа на Дальний Восток, в Крым и Севастополь, а также в обратном направлении.

Для рейсов из аэропортов Московского авиационного узла и в них на этот период сохраняется пониженная ставка НДС в размере 10%.

Контроль за импортом и экспортом

В рамках мер по легализации экономики вводится налоговый контроль за ценами на товары, которые ввозят в Россию из стран Евразийского экономического союза. Это позволит контролировать стоимость импортируемой продукции и выявлять возможные схемы занижения налоговой базы.

Кроме того, уточняется перечень документов, необходимых для подтверждения экспорта товаров электронной торговли и применения нулевой ставки НДС.

Меняется и порядок уплаты акцизов при ввозе алкогольной продукции из государств ЕАЭС: перечислять налог потребуется до фиксации сведений о поступлении товаров в Единой государственной автоматизированной информационной системе.

Налоговые льготы для нефтегазовых проектов на Ямале

Отдельный блок поправок касается налога на добычу полезных ископаемых. Нулевую ставку для газа, добываемого на отдельных участках недр Ямала и Гыданского полуострова исключительно для производства сжиженного природного газа (СПГ), продлят до конца 2029 года. Для этого компании должны заключить инвестиционное соглашение с Минэнерго России.

Одновременно отменяется ограничение, согласно которому льгота действовала до достижения накопленного объема добычи в 250 млрд кубометров. Ранее нулевая ставка применялась не более 12 лет с момента запуска проекта либо до достижения указанного объема добычи, в зависимости от того, какое событие наступало раньше.

Изменения призваны поддержать российские проекты по производству СПГ и обеспечить финансирование строительства необходимой инфраструктуры. В частности, речь идет о гидротехнических сооружениях, береговых объектах и газопроводах регазификационного комплекса в Камчатском крае.

Расходы на защиту от беспилотников и другие изменения для бизнеса

Компании смогут учитывать затраты на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль. Кроме того, безвозмездная передача имущественных прав и товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России в целях противодействия БПЛА не будет облагаться НДС.

Также закон предусматривает дополнительные возможности для участников специальных инвестиционных контрактов. Они смогут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму убытков прошлых лет, в том числе возникших до заключения таких контрактов.

Для российских организаций продлевается до 2030 года возможность отложить уплату налога на прибыль контролируемых иностранных компаний, которые из-за санкционных ограничений не могут распределять дивиденды.

Кроме того, повышаются штрафы за отдельные налоговые нарушения, увеличиваются размеры ряда государственных пошлин и расширяется круг организаций, подпадающих под налоговый мониторинг.