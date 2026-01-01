Налоговые штрафы вырастут: к чему готовиться россиянам

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Экономически оправданная индексация

На пленарном заседании Госдумы 29 октября замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял: входящая в бюджетный пакет инициатива о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК) направлена на реализацию основных направлений налоговой политики на ближайшие три года и предусматривает «уточнение» некоторых видов налогов, а также «ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования».

К «новациям» относится и радикальное повышение предусмотренных НК штрафов за налоговые правонарушения, их выписывает Федеральная налоговая служба (ФНС). В пояснительной записке указано: речь идет о «приведении размеров штрафов к экономически оправданной величине путем их индексации на уровень прошедшей с года их установления инфляции». Поправки, по замыслу, затронут 25 действующих статей из 16-й и 18-й глав НК, где говорится о видах налоговых правонарушений и ответственности за их совершение.

В заключении Счетной палаты (СП) на законопроект напоминается, что основная часть фиксированных сумм штрафов в главе 16 НК была установлена в 1999 году, в 2010-м многие из них «актуализировали», то есть повысили, но некоторые не пересматривали с момента введения. Штрафы, появившиеся позднее, в 2012 или 2015 году, с момента введения не пересматривались.

Неравномерный подход

Штрафы, исчисляемые в процентах от суммы неуплаченных налогов, законопроект в основном не меняет, но иногда повышает их минимальный размер. Так, в соответствии со ст. 116 НК нарушение налогоплательщиком (ИП или юридическим лицом) срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе сейчас наказывается штрафом в 10% от дохода за время просрочки, но не менее 40 тыс. руб. Предлагается поднять нижнюю планку до 121 тыс. руб.

В основном изменения коснутся фиксированных сумм. По той же ст. 116 НК, к примеру, физлицам будут выписывать уже не 10 тыс., а 30 тыс. руб. штрафа. Еще одна наглядная иллюстрация – штраф за несвоевременное сообщение налоговому органу обязательных сведений, в том числе за отказ от дачи некоторых пояснений в ходе камеральной проверки (ст. 129.1 НК): он вырастет с 5000 до 14 тыс. руб., а при повторном нарушении в течение календарного года – с 20 тыс. до 56 тыс. руб.

Пересчитанные штрафы планируется применять уже с 1 января 2027-го. «Этот тренд общий: аналогичный законопроект обсуждается применительно к штрафам за экономические преступления», – заметила в разговоре с «Профилем» советник юридической компании «Пепеляев Групп» Алёна Каныгина.

В 14 раз больше

Безусловным рекордсменом выглядит статья 128 НК («Ответственность свидетеля»), и на ней есть смысл остановиться подробнее.

За неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, вместо нынешнего штрафа 1000 руб. предлагается штраф в размере 14 тыс. руб. Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний налоговикам, а равно дача им заведомо ложных показаний обойдется в 42 тыс. руб. вместо нынешних 3000 руб.

«Столь резкое повышение штрафов в статье 128 НК существенно увеличит цену игнорирования вызова в налоговую», – полагает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Екатерина Худова. Но даже явившийся в ФНС свидетель может действительно не помнить всех обстоятельств сделки, и само по себе это не означает отказ от показаний или сообщение заведомо ложных сведений, сказала она «Профилю».

Свидетельские показания – очень эффективный инструмент: ими обосновывают налоговые претензии, а полученную информацию используют как доказательство в налоговых спорах, напоминает Алёна Каныгина. По ее словам, это особенно актуально в делах о недобросовестных поставщиках и при доказывании аффилированности участников сделок.

Налоговые органы сталкиваются с регулярной неявкой свидетелей на допросы, рассказывает Каныгина: в 2024 году для решения проблемы ФНС даже стала называть вызов «уведомлением», а не «повесткой», объяснив, что термин «повестка» в юридическом контексте приобрел негативный оттенок. «Вероятно, это не помогло, и на место пряника пришел кнут – повышение штрафов», – говорит адвокат.

Свидетели

14 тыс. руб. – это около 70% от федерального прожиточного минимума на душу населения (в 2027 году он составит 20.227 руб.) и 48% от МРОТ (в 2027-м – 28.935 руб.). При таких штрафах вопрос о том, кто может оказаться в роли свидетеля по налоговым делам, становится не праздным.

Екатерина Худова объясняет: в роли свидетеля может выступить человек, которому известны значимые для налогового контроля обстоятельства. Например, при проверке доходов собственника квартиры инспекция вызывает арендатора, чтобы выяснить срок аренды и размер платежей, при проверке компании – сотрудника, бывшего работника, водителя, доставлявшего товар, или участника переговоров, должностное лицо компании-контрагента.

«Свидетельские показания не должны быть основаны на домыслах и предположениях, но практика показывает, что такие показания налоговые органы используют. Поэтому, если вас вызвали свидетелем, важно говорить только о том, что вы действительно знаете, не додумывать и не отвечать наугад, а если что-то не помните – сказать как есть или сослаться на необходимость проверить сведения по документам», – предупреждает Алёна Каныгина.

Уважительные причины

Неявка по уважительной причине не должна приводить к штрафу, поэтому свидетелю следует своевременно сообщать о том, почему он не смог прийти на допрос, и подготовить подтверждающие документы, говорит Худова.

Статья 90 НК РФ прямо предусматривает возможность получения показаний по месту пребывания свидетеля, если вследствие болезни, старости или инвалидности он не может явиться в налоговый орган, а также в других случаях по усмотрению налогового органа, добавляет Каныгина. Имеет смысл с учетом обстоятельств направить письменные ответы на вопросы инспекции, советует она.

Юристы обращают внимание на то, что привлечь к ответственности за неявку в рамках одного дела о налоговом правонарушении можно несколько раз. И каждый факт неявки без уважительной причины, каждый неправомерный отказ от дачи показаний – самостоятельное нарушение.

А так как «уважительная причина» – оценочная категория, нужно быть готовым к тому, что придется оспаривать наложенные ФНС штрафы. Каныгина рассказала «Профилю» о случае из практики, когда налоговый орган, расположенный в 300 км от организации, несколько раз вызывал на допрос бухгалтера. Свидетель направлял мотивированный ответ с обоснованием невозможности явки из-за удаленности инспекции, просил провести допрос по месту своего проживания, в местной налоговой, направлял ответы на все интересующие ФНС вопросы повестки. Но его штрафовали за каждую неявку, и оспорить штрафы удалось только в суде.

Правомерный отказ

Ст. 51 Конституции РФ гарантирует каждому право не свидетельствовать против себя, против супруга(и) и близких родственников. Близкими родственниками Семейный кодекс признает родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер. Штрафовать за отказ давать показания в подобных ситуациях нельзя.

В марте 2026-го Конституционный суд признал неправомерным и нарушающим конституционные нормы привлечение налогоплательщика к ответственности по статье 128 НК за неявку на допрос в качестве свидетеля, если допрос проводился в рамках выездной проверки его собственной деятельности.

Решение стало результатом рассмотрения иска Максима Немерова, в отношении которого ФНС в 2024 году проводила выездную проверку и направила ему повестку о явке для допроса в качестве свидетеля. Немеров не явился, был оштрафован, оспаривал штраф и в ФНС, и в судах всех инстанций, но поддержки не находил.

Внесудебное списание

Налоговые штрафы с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, ФНС с 1 ноября 2025 года может списывать со счетов во внесудебном порядке. Но это не происходит сразу после пропущенного допроса, объясняет Худова: необходимо оформить нарушение, принять решение о привлечении к ответственности и соблюсти процедуру.

Если гражданин со штрафом не согласен, сначала нужно подать жалобу в вышестоящую налоговую инстанцию, то есть пройти через процедуру досудебного обжалования. На этой стадии можно попробовать добиться снижения штрафов. С 1 сентября 2026-го вступил в силу закон, который закрепил в НК открытый перечень смягчающих обстоятельств (среди них незначительность правонарушения и тяжелое материальное положение) и максимальный размер снижения (не менее чем в два и не более чем в 10 раз в зависимости от количества смягчающих обстоятельств).

Только если вышестоящая инстанция подтвердит штраф, не снизит его и спор остается неурегулированным, приходит время подавать иск в суд (при желании, конечно).

Нужна корректировка

Сколько дополнительно средств рассчитывает получить правительство в результате индексации размеров штрафов, в финансово-экономическом обосновании к инициативе не указано. Счётная палата утверждает, что речь может идти «о резервах поступлений» примерно в 9,7 млрд руб. ежегодно.

В ходе обсуждения законопроекта вопрос о том, нуждаются ли в корректировке предложенные штрафные санкции и если да, то в каком направлении, поднимался и бизнес-объединениями, и Счётной палатой, и Госдумой. Минфин выражал готовность обсуждать детали.

В СП считают правильным пересчитать штрафы с учетом инфляции и за 2026 год (в законопроекте учтена лишь накопленная инфляция по 2025-й включительно). Это, по мнению аудиторов, может дать федеральному бюджету ежегодно еще около 3 млрд руб.

В РСПП напоминают, что прогрессивная шкала НДФЛ действует с 2021 года (от 13 до 15% – с 2021-го и до 22% – с 2025-го), однако пороги доходов, означающих переход от одной ставки к другой, ни разу не пересматривались, что с учетом инфляционных индексов фактически означает повышение НДФЛ. Индексировать только величины, выгодные бюджету (акцизы, налоговые штрафы и санкции), означает нарушать конституционный баланс интересов публичного субъекта и налогоплательщика, считают в организации.

«Опора России», в свою очередь, предлагает заменить повышаемые налоговые штрафы для предпринимателей на предупреждения, если речь идет о незначительных налоговых нарушениях, например если налогоплательщик с просрочкой сдал декларацию, но не уклонялся от уплаты налогов. Необходим баланс между карательной и восстановительной функциями налогового контроля, говорится в направленных в Госдуму и правительство письмах.

В заключении профильного думского комитета на законопроект отмечается отсутствие единого подхода: размеры штрафов, которые не индексировались в течение одинакового периода времени, иногда почему-то увеличиваются на разную сумму.

С учетом позиции деловых объединений, говорится в документе, требует дополнительного обоснования также необходимость очередного повышения размера штрафов в сфере регулирования трансфертного ценообразования, контролируемых иностранных компаний и международных групп компаний. Штрафы уже выросли в 2024 году, причем на величину, значительно превышающую показатель накопленной инфляции (по статье 129.5 НК, к примеру, – в 20 раз, по пунктам 1 и 2 статьи 129.11 НК – в 10 раз), и было бы правильно сначала оценить эффективность действующих всего два года санкций.

Второе чтение законопроекта запланировано на 19 ноября.