Одним из ключевых эпизодов стала беседа генерального прокурора США Тодда Бланша с Трампом и Вэнсом. В минувшие выходные он сообщил им, что Хуанг не является ни объектом, ни фигурантом расследования Министерства юстиции. Как сообщает The Wall Street Journal, ведомство также не располагает доказательствами того, что бизнесмен нарушал закон или представляет угрозу национальной безопасности.

После этого представители администрации передали заверения Бланша членам совета директоров Nvidia, которые решали вопрос о возвращении бывшего руководителя. Газета назвала происходившее беспрецедентной попыткой восстановить репутацию бизнесмена, оказавшегося в центре громкого скандала.

Как Белый дом добивался возвращения Хуанга

По данным The Washington Post, Трамп лично участвовал в кампании за возвращение Хуанга. Американский президент заявил, что разговаривал с членами совета директоров Nvidia напрямую и через посредников, а также общался с самим предпринимателем вечером в воскресенье.

"Совет директоров решил сделать то, чего мы хотели", – сказал Трамп в интервью CNBC.

Он признал, что на его решение могло повлиять падение фондового рынка после ухода Хуанга, однако подчеркнул, что больше беспокоился о долгосрочных перспективах Nvidia.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также участвовал в переговорах. По сведениям источников Washington Post, Трамп попросил его подключиться к процессу благодаря связям с представителями технологической отрасли. Вэнс обсуждал с Хуангом его возвращение и помогал членам совета директоров оценить ситуацию.

23 ноября Nvidia объявила, что совет директоров единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должностях президента и генерального директора, а также в составе совета. Решение вступило в силу немедленно. Компания подчеркнула, что получила информацию от высокопоставленных представителей правительства США и не видит угрозы национальной безопасности в возвращении предпринимателя.

Почему Хуанг покинул Nvidia

Дженсен Хуанг ушел в отставку 12 ноября после 33 лет во главе компании, которую он основал в 1993 году. Скандал разгорелся после публикаций о его отношениях с Элис Хуанг – бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed International, которая сотрудничала с Nvidia.

Американские спецслужбы, как сообщали СМИ со ссылкой на источники, подозревали женщину в связях с китайской разведкой. По версии американских ведомств, она могла собирать информацию о руководителе Nvidia и пытаться повлиять на его решения. Пекин отверг обвинения, назвав их безосновательными.

Сама Megaspeed оказалась в центре другого расследования: американские власти проверяли возможную передачу передовых ИИ-чипов Nvidia китайским компаниям в обход экспортных ограничений. По данным Reuters, Минюст США начал уголовное расследование после того, как ведомство торговли изучило деятельность компании.

Хуанг признал, что был неверен супруге, и извинился перед семьей и сотрудниками, однако не назвал женщину, с которой состоял в отношениях. Позднее The New York Times сообщила о предполагаемой связи бизнесмена с сотрудницей Nvidia, которая ему подчинялась. Сам предприниматель публично не подтвердил эти сообщения.

При этом Минюст США не объявлял Хуанга подозреваемым по делу о предполагаемой передаче чипов Китаю. Генпрокурор Тодд Бланш также заявлял, что ведомство пока не установило, была ли Элис Хуанг агентом китайской разведки.

Акции Nvidia выросли более чем на 30%

Возвращение Хуанга быстро отразилось на финансовых показателях компании. После объявления о решении совета директоров акции Nvidia за торговую сессию 23 ноября подорожали на 31,5%. Рыночная стоимость производителя чипов увеличилась примерно на $952 млрд – это рекордный однодневный прирост капитализации американской компании.

По оценке Forbes, состояние Хуанга за день выросло примерно на $34 млрд и достигло $144 млрд. Он поднялся на 13-е место в рейтинге богатейших людей мира.