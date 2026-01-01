По сообщениям ливийских официальных лиц, российский военный корабль был поражен предположительно украинским беспилотником, информирует France 24.

По предварительным данным расследования, несколько украинских морских беспилотников были запущены по кораблю с базы, контролируемой украинскими силами на западе Ливии. По меньшей мере четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены, а два попали в военный корабль.

В заявлении говорится, что судно пришвартовалось на базе для дозаправки и снабжения в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и базирующимся на востоке Ливии правительством, однако подробности о судне или его грузе не приводятся.

Также отмечается, что было начато совместное расследование с Россией с целью "выяснения обстоятельств нападения, его источника и личности стоящей за ним стороны".

В тот же день появились официально не подтвержденные сообщения об атаке у берегов Ливии на второе судно. Предположительно, речь идет о грузовом судне Ascalon, перевозившем военные грузы.

Это не первый подобный инцидент в этих водах. Весной 2026 года сообщалось об атаке морским дроном на российский газовоз "Арктик Метагаз".