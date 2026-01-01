"Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо", – цитирует Рютте "Интерфакс".

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва на переговорах в Абу-Даби обращалась к своим проектам договоров о безопасности с США и НАТО 2021 года.

"Гарантии безопасности России настолько же императивны, как и наши известные требования о нерасширении НАТО, а требования безусловно обеспечить решение проблем, которые относятся к источникам этого конфликта, его корням, – это мы не можем просто отложить в сторону и отменить", – сказал Рябков.

Проекты договоров 2021 года и границы НАТО 1997 года

В декабре 2021 года МИД России передал Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу проекты двусторонних договоров о гарантиях безопасности. Москва требовала юридически закрепить отказ блока от дальнейшего расширения на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, а также прекратить любое военное сотрудничество с постсоветскими государствами.

Отдельным пунктом документа стал призыв вернуть военную инфраструктуру и силы НАТО на позиции, которые они занимали по состоянию на май 1997 года – до подписания Основополагающего акта Россия – НАТО. После 1997 года в состав Альянса вошли 14 европейских стран, включая государства Балтии, Польшу, Венгрию, Чехию и Румынию, а в 2023–2024 годах к блоку присоединились Финляндия и Швеция. В начале 2022 года Вашингтон и Брюссель российские инициативы отвергли.

Ноябрьский раунд переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины прошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10–11 ноября в закрытом режиме. Российскую переговорную группу возглавил помощник президента Владимир Мединский, в нее также вошли Сергей Рябков и представители руководства Генштаба. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Центральными темами встречи стали пути урегулирования украинского кризиса и контуры будущей архитектуры европейской безопасности. Конкретным итогом консультаций стала договоренность о проведении масштабного обмена военнопленными, однако по ключевым политическим вопросам прорыва достичь не удалось. Тем не менее Москва и Вашингтон подтвердили заинтересованность в продолжении переговорного трека на эмиратской площадке.