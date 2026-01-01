О сложной ситуации сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, последние два дня стали серьезным испытанием для жителей Одессы.

"Город остался без света, тепла и воды", – написал он в своем Telegram-канале. Лысак также сообщил, что ночью в Одесской области вновь объявляли воздушную тревогу. Из-за угрозы новых атак ремонтным бригадам приходится работать с перерывами.

По информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", в результате ударов были серьезно повреждены магистральные электросети, обеспечивающие подачу энергии в Одессу и близлежащие населенные пункты. Из-за разрушений передать потребителям необходимый объем электричества стало невозможно.

В компании назвали ситуацию с электроснабжением города крайне сложной. Энергетики приступили к восстановлению поврежденного оборудования, а также прорабатывают резервные схемы подачи электричества. При этом точные сроки полного восстановления энергоснабжения не назывались.

Утром 22 ноября специалисты смогли частично восстановить питание объектов критической инфраструктуры. Однако масштаб повреждений не позволяет быстро вернуть электричество всем потребителям.

К 23 ноября ситуация с подачей воды стала улучшаться. По сообщениям местных изданий, водоснабжение удалось восстановить в большей части Одессы. При этом отдельные районы города и населенные пункты в Одесской области продолжали испытывать перебои.

Проблемы с отоплением также сохранялись. По данным местных СМИ, без тепла оставались сотни тысяч жителей, а коммунальные службы продолжали подключать котельные и восстанавливать работу систем жизнеобеспечения.

В ночь на 23 ноября в Одесской области вновь объявляли воздушную тревогу. В Минобороны РФ сообщили, что военные нанесли удары по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.