Производители указывают срок в километрах и годах, менять нужно при наступлении первого из них. Диапазон в официальных регламентах – от 60 тыс. до 240 тыс. км. Об этом пишет 110km.ru.

Примеры:

Volkswagen Golf IV 2000 года с 1.9 TDI (VEP) – каждые 60 тыс. км.

Golf VII 2017 года с 1.5 TSI – уже 240 тыс. км.

Citroën C3 2018–2023 с 1.2 PureTech – 120 тыс. км или шесть лет (ремень работает в масляной ванне).

Ford Fiesta 2019–2024 с 1.0 EcoBoost – 240 тыс. км или 10 лет (тоже "мокрый" ремень).

Mercedes-Benz A-Class A 180 d – 200 тыс. км или 10 лет.

Nissan Qashqai 2014–2018 с 1.5 dCi и Opel Mokka 2012–2018 с 1.6 EcoFlex – 150 тыс. км или шесть лет.

Peugeot 308 2014–2018 с 1.6 HDi – 180 тыс. км или 10 лет.

Renault Clio 2012–2018 с 1.2 16V 75 – 150 тыс. км или шесть лет.

Для Škoda Octavia 2013–2019 с 2.0 TDI указан пробег 210 тыс. км (срок в годах не приведен).

Эксперты напоминают: визуальный осмотр не заменяет заводской график – наружная поверхность ремня не показывает состояние зубьев и корда. При замене обычно меняют натяжной ролик и часто водяной насос. Изношенные ролики и натяжитель способны повредить новый ремень.

Самостоятельная установка без специального инструмента рискованна: смещение на один зуб меняет фазы и может привести к поломке.

Особое внимание – моторам с "мокрым" ремнем в масляной ванне. Для них критичны правильное масло и соблюдение интервалов: фиксировались случаи преждевременного разрушения ремня с попаданием частиц в систему смазки. Концерн Stellantis перевел двигатель 1.2 PureTech с "мокрого" ремня на цепь. У Ford 1.0 EcoBoost ремень также "мокрый", но регламент – до 240 тыс. км или 10 лет.

При покупке подержанного автомобиля важно проверить сервисные документы, наклейку под капотом и данные по VIN. Если подтверждений недавней замены нет, срок считать подтвержденным нельзя.

На редких "невтыковых" моторах (например, на ранних Lada Granta 1.6) встреча клапанов и поршней при обрыве исключена, но такие конструкции почти исчезли из-за роста степени сжатия в современных двигателях.