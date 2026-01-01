Беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями. Также средства ПВО работали над Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом.

Наибольшее число дронов за ночь, по предварительным данным, пришлось на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе уничтожили и подавили более 80 беспилотников.

Воздушные цели перехватывали в Каменске-Шахтинском, а также в Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком районах.

В Красносулинском районе после падения обломков одного из беспилотников вспыхнул пожар. По словам главы региона, информация о последствиях атаки уточняется.

В результате атаки беспилотников повреждения получил промышленный объект в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте и ликвидируют последствия произошедшего.

Махонин призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним. Он также попросил не снимать и не публиковать в интернете сведения о летательных аппаратах и работе систем противовоздушной обороны. Об обнаружении подозрительных объектов необходимо сообщать по номеру 112.

Татарстан также оказался среди регионов, над которыми в ночь на 23 ноября сбивали беспилотники. По словам главы республики Рустама Минниханова, целью атаки стали резервуары для хранения нефтепродуктов в районе Альметьевска.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Продолжительная атака привела к повреждению нескольких объектов, на месте работали экстренные службы. Информация о масштабах ущерба уточнялась.