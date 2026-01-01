Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По информации главы республики, целью атаки стали резервуары для хранения нефти на юго-востоке Татарстана. Все оперативные службы находятся на месте и принимают меры для ликвидации последствий.

В пресс-службе Минниханова подчеркнули, что налет был продолжительным. Другие подробности о характере повреждений и масштабах ущерба пока не приводятся.

В Татарстане объявляли угрозу атаки беспилотников

Утром 23 ноября угроза атаки БПЛА действовала сразу в нескольких городах республики. По данным регионального управления МЧС, предупреждения получили жители Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Бавлов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска и Набережных Челнов.

На фоне угрозы Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы.

Позднее аэропорт Казани возобновил работу. По состоянию на 8:01 ограничения в воздушных гаванях Нижнекамска и Бугульмы еще сохранялись. При этом угрозу атаки БПЛА в ряде городов отменили, хотя режим беспилотной опасности в республике продолжал действовать.

Нефтяные объекты Татарстана уже подвергались атаке

Предыдущий налет на резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска произошел 19 ноября. Тогда беспилотники также атаковали юго-восток республики. По информации пресс-службы раиса Татарстана, были повреждены нефтяные резервуары и несколько гражданских объектов.

Погибших и пострадавших не было. Благодаря автоматической системе пожаротушения и работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара.

Еще одна массированная атака на промышленную инфраструктуру Татарстана произошла 15 ноября. Тогда беспилотники атаковали Закамскую зону республики, в том числе Нижнекамск. В результате были повреждены промышленные объекты и жилой дом, пострадали люди.

Почему важны нефтяные объекты под Альметьевском

В районе Альметьевска расположена нефтеперекачивающая станция "Калейкино" – крупнейшая станция АО "Транснефть – Прикамье". Она входит в систему магистральной транспортировки нефти и связывает нефтедобывающие районы Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана с нефтеперерабатывающими предприятиями.

Через станцию проходят пять направлений транспортировки сырья. Два трубопровода ведут в сторону Нижнего Новгорода, два – в Самару, еще один обеспечивает поставки на нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске. Кроме того, узел связан с магистральной системой нефтепроводов "Дружба".

На территории станции действует крупный резервуарный парк. В рамках модернизации инфраструктуры здесь, в частности, устанавливают емкости вместимостью 30 тыс. кубометров вместо прежних резервуаров на 20 тыс. кубометров.