По данным Минобороны, в результате ударов поражены:

электроподстанция напряжением 330 кВ в Днепропетровске, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины;

в порту Измаил Одесской области − объекты инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для ВСУ;

судно типа "сухогруз" на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявшее грузы военного назначения.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области поражены два локомотива, используемых в интересах перевозки вооружения и военной техники для ВСУ.

В ночь на воскресенье, 22 ноября 2026 года, российские беспилотники нанесли удары по электростанции "Правобережная" в Запорожье и порту Килия на границе с Румынией.