В находящемся под контролем Киева городе Запорожье поражена электростанция "Правобережная" 330 кВ, обеспечивающая подачу электричества предприятиям украинской военной промышленности. В порту Килия Одесской области – объекты портовой инфраструктуры, использующиеся для доставки военного имущества и грузов для ВСУ.

"Кроме того, на переходе морем, северо-восточнее Одессы, поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Килия – город и речной портопункт в системе морского порта Усть-Дунайск. Он находится в Измаильском районе Одесской области на берегу Килийского гирла (протока) Дуная, напротив берега Румынии. Удары по объектам в районе Килии нарушают логистику поставок военного имущества и грузов для ВСУ. Речные порты нижнего Дуная используются для перевалки грузов в обход или в дополнение к крупным черноморским портам, поэтому воздействие на них затрагивает альтернативные логистические цепочки.

Минобороны РФ каждый день докладывает об ударах по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, энергообъектам, логистическим центрам, портовой и транспортной инфраструктуре, судам и другим объектам, которые Киев использует для обеспечения ВСУ.

21 ноября ведомство отчиталось о поражении подстанций в Днепропетровской и Ровенской областях. В ночь на 20 ноября российская армия нанесла массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием. Были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, а также дронов большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и пяти областях Украины.