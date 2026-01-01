Как указывается в канале пресс-службы ведомства в мессенджере "Макс", были поражены:

предприятия украинского военно-промышленного комплекса;

складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, а также беспилотников большой и средней дальности;

объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях;

объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Впоследствии в Минобороны РФ уточнили, что в Киеве и Киевской области поражены:

производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов (завод порошковой металлургии) в Броварах, осуществляющее производство компонентов твердого ракетного топлива для ракет FP-9;

предприятие по сборке ударных беспилотников самолетного типа;

автодорожные и автожелезнодорожный мосты, используемые для транзитных перевозок вооружения и техники ВСУ в зону боевых действий;

предприятие ООО "Файер Поинт" в населенном пункте Петровское, осуществляющее сборку, подготовку к боевому применению и доставку к местам пуска крылатых ракет FP-7 "Фламинго".

В Днепропетровской области поражена электроподстанция "Терны-Первомайская", осуществляющая распределение электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ. В Черниговской области поражена электроподстанция ПС-110 в населенном пункте Мена, в Ивано-Франковской области – тепловая электростанция "Бурштынская".

В Львовской области целями стали львовский авиационный завод "ЛДАРЗ", где производятся ракеты FP-9 и FP-5 "Фламинго", а также беспилотники большой и средней дальности. Также поражена электроподстанция ПС-750 "Западноукраинская".

В Николаевской области поражен склад в населенном пункте Березнеговатое. Он использовался для хранения крылатых ракет, которыми наносились удары по гражданским объектам на территории РФ.

В Одесской области поражен автожелезнодорожный мост "Затока", используемый для транзитных перевозок военных грузов.

"Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, а также три железнодорожных локомотива в районе ж/д станции «Днепропетровск» и один локомотив в районе ж/д станции «Коростень» Житомирской области, используемые для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны России ежедневно докладывает об ударах по предприятиям украинского ВПК, энергообъектам, логистическим центрам, портовой и транспортной инфраструктуре, судам и другим объектам, которые Киев использует для обеспечения ВСУ.

В ночь на четверг в результате ударов российских беспилотников были поражены электроподстанции, объекты инфраструктуры в порту Черноморск и морской сухогруз. Несколькими днями ранее российские войска нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Среди пораженных целей – предприятия "Техно-Линкс" и "Оризон-Навигация", машиностроительные заводы имени Омельченко и имени Макарова, заводы "Софрахим", "Укрпластик" и "Мотор Сич", Южный и Северный мосты в Киеве.

Обновлено в 10:45.