По данным Минобороны, в результате ударов поражены:

электроподстанция в селе Каролино-Бугаз и подстанция в городе Белгород-Днестровский, обеспечивавшие электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры в Одесской области;

в порту Черноморск – объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ;

морской сухогруз, следовавший в порт Одессы с грузами двойного назначения для украинских войск на борту;

электроподстанция напряжением 330 кВ "Сумы Северная" в городе Сумы, обеспечивавшая энергией предприятия военной промышленности Украины и логистические центры в Сумской области.

Двое суток назад российские войска нанесли массированный удар по объектам в нескольких регионах Украины. Среди пораженных объектов – предприятия "Техно-Линкс" и "Оризон-Навигация", машиностроительные заводы им. Омельченко и им. Макарова, заводы "Софрахим", "Укрпластик" и "Мотор Сич", Южный и Северный мосты в Киеве.