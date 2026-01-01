Как указывается в канале пресс-службы ведомства в мессенджере "Макс", поражены:

Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности;

электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Сарны Ровенской области, задействованная в подаче электроэнергии предприятиям военной промышленности;

на переходе морем в районе Одессы – сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.

Минобороны России ежедневно докладывает об ударах по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, энергообъектам, логистическим центрам, портовой и транспортной инфраструктуре, судам и другим объектам, которые Киев использует для обеспечения ВСУ.

В ночь на пятницу российская армия нанесла массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием. Были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, а также беспилотников большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и пяти областях Украины.