Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и нефтяной инфраструктуре в районе Янбу

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Как передает ТАСС, ранее официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики указал, что силы ПВО перехватили и уничтожили три крылатые ракеты, выпущенные в направлении Эр-Рияда.

Стратегические цели: чем важны аэропорт Эр-Рияда и нефтяной узел в Янбу

Янбу-эль-Бахр – крупный портовый город и один из главных центров нефтепереработки Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Он расположен более чем в 300 км к северо-западу от Джидды. Этот промышленный кластер играет ключевую роль в экономике королевства.

Именно в Янбу заканчивается стратегический магистральный нефтепровод "Восток – Запад" (Петролайн), по которому нефть из основных месторождений Персидского залива перекачивается к терминалам Красного моря. Через этот узел Саудовская Аравия может экспортировать сырье в обход Ормузского пролива, что делает насосные станции и заводы в районе города крайне уязвимой и важной целью для атак.

Международный аэропорт имени короля Халида – главная воздушная гавань Эр-Рияда и один из крупнейших транспортных хабов Ближнего Востока. Он расположен в 35 км к северу от центра саудовской столицы. Аэропорт обслуживает как регулярные пассажирские и грузовые рейсы, так и правительственные борта королевства, поэтому любая угроза его работе напрямую затрагивает национальную безопасность страны.

Истоки конфликта: как йеменские хуситы стали угрозой для Саудовской Аравии

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами и мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах" продолжается с августа 2014 года. Уже в сентябре того же года повстанцы установили контроль над столицей страны Саной, а в начале 2015-го окончательно захватили власть и вынудили президента Абд-Раббу Мансура Хади бежать за границу. Опасаясь усиления влияния Ирана у своих южных границ, Саудовская Аравия в марте 2015 года сформировала коалицию арабских государств и начала военную операцию в поддержку свергнутых властей.

С тех пор конфликт перерос в затяжную войну, которая унесла сотни тысяч жизней и вызвала тяжелейший гуманитарный кризис. В ответ на бомбардировки йеменской территории хуситы стали регулярно применять баллистические ракеты и ударные беспилотники для атак на приграничные районы, крупные города и экономическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Осеннее обострение 2026 года: почему участились удары по Саудовской Аравии

Конфликт в Йемене с новой силой вспыхнул в сентябре 2026 года. Силы движения "Ансар Аллах" перешли в масштабное наступление на побережье Красного моря и установили контроль над районом стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива.

В ответ в начале октября просаудовские правительственные войска развернули контрнаступление, а авиация аравийской коалиции возобновила массированные удары по Сане. Одновременно с этим хуситы сделали ставку на систематические ракетные и беспилотные атаки по ключевой инфраструктуре самой Саудовской Аравии. Наиболее тяжелые последствия вызвала серия октябрьских ударов по саудовским аэропортам – в Эр-Рияде, Абхе и Даммаме. В результате атак погибли более 20 человек и сотни получили ранения, а авиасообщение в столице было временно приостановлено.