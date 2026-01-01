"Самый сильный снегопад сезона, и, возможно, постоянный снежный покров, принесет во вторник днем в Москву крупный холодный атмосферный вихрь диаметром около 1000 километров", – сообщили в лаборатории.

Сколько снега выпадет в Москве 24–25 ноября

По оценке специалистов ИКИ РАН, снег начнется примерно в 15:00 24 ноября. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь со вторника на среду. За это время в столице может выпасть до 15 сантиметров снега, а высота снежного покрова достигнет примерно 10 сантиметров.

Центр атмосферного вихря диаметром около 1000 км пройдет примерно в 200 км к юго-востоку от Москвы – в районе Рязани. Вместе с циклоном в столицу придет холодный северный ветер, а температура воздуха опустится до минус 1–2°С.

Атмосферное давление за 12 часов может снизиться с 755 до 746 мм рт. ст. К вечеру вторника ветер усилится: порывы достигнут 13–16 м/с. Такая погода сохранится и в среду.

Где еще ожидаются снегопады

Циклон принесет осадки не только в Москву и Подмосковье. Под снегопад могут попасть Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Ярославль и Тверь. Непогода затронет значительную часть Центральной России.

Гидрометцентр России также предупреждает о сильном снеге в Московской области 24–25 ноября. В прогнозе указаны метель, гололедица, налипание мокрого снега и порывы ветра до 15 м/с. В самой Москве на 25 ноября прогнозируются снег и местами метель.

Когда в Москве похолодает и надолго ли ляжет снег

После прохождения циклона в столице сохранится холодная погода. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, северный ветер будет охлаждать воздух как минимум до конца недели. В четверг утром температура может опуститься до минус 4°С, а к выходным – до минус 7–9°С.

Снежный покров, который сформируется во вторник и среду, может оказаться устойчивым. Специалисты лаборатории связывают такую вероятность с прогнозируемыми отрицательными температурами в ближайшие две недели. Однако утверждать, что снег пролежит до весны, пока рано: его высота и сохранность будут зависеть от дальнейшей погоды.