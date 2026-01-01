В командовании отметили, что на встречах с гражданскими и военными лидерами обсуждались текущая обстановка в сфере безопасности и возможности для дальнейшего сотрудничества.

Израильские СМИ сообщали, что Купер встречался с высокопоставленными израильскими военными. По данным изданий, цель контактов – поддержание координации между вооруженными силами США и Израиля и обсуждение будущих планов на фоне напряженности вокруг Ирана.

В то же время военная разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что одностороннее израильское нападение на Иран может спровоцировать войну на нескольких фронтах, передает телеканал N12.

По его данным, представители военной разведки доложили премьер-министру в ходе его встречи с высокопоставленными представителями Министерства обороны на текущей неделе, что атака Израиля против Ирана приведет к более широкому региональному конфликту с участием Ливана, Сирии и Газы.

Телеканал указывает, что предупреждение было сделано на фоне интенсивных дискуссий последних недель о возможных военных действиях Израиля против Ирана без участия или одобрения США.

Военная разведка считает, что в случае израильского удара операция не ограничится тремя-пятью днями, как это предполагают Нетаньяху и глава внешней разведки "Моссад" Роман Гофман.

Роман Гофман побывал с визитом в Вашингтоне на прошлой неделе и призвал представителей США возобновить авиаудары по Ирану.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако уже через три недели стороны вновь обменялись ударами, и на текущий момент конфликт остается неурегулированным.

Последние месяцы Вашингтон единолично противостоит Тегерану, хотя в Израиле продолжают считать Иран основным своим врагом в регионе. Политические эксперты считают, что действующий премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху, потеряв парламентское большинство на выборах 27 октября, преувеличивает угрозу со стороны Ирана и активизирует войну в собственных политических целях. Возобновление активных и результативных боевых действий может помешать формированию альтернативного правительства страны.

Дональд Трамп признался 22 ноября, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года.