Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из новых проездов протяженностью около километра свяжет улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. От него в направлении Складочной улицы проложат еще один участок дороги с одной полосой движения.

Кроме того, вдоль путей второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) построят дорогу, которая соединит два существующих проезда. На этом участке организуют круговое движение.

Еще одно разворотное кольцо появится возле платформы Савёловской. Оно будет иметь выезд на улицу Двинцев. В дальнейшем дорогу планируют продлить до Новодмитровской улицы. По словам Собянина, это улучшит транспортную доступность и упростит пересадку пассажиров между станцией метро и МЦД.

Сергей Собянин напомнил, что в последние годы в этой части столицы построили несколько важных дорожных объектов.

В 2024 году открыли тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Благодаря ему автомобилисты получили более удобный выезд со Складочной улицы на улицу Двинцев и далее на Третье транспортное кольцо.

В 2026 году появилась дорога-связка под путями МЦД-2 между улицами Добролюбова и Складочной. Она обеспечила транспортное сообщение между застройкой на Складочной улице, станциями метро и МЦД "Марьина Роща" и "Тимирязевская", а также соседними районами и социальными объектами.

Для жителей организовали автобусный маршрут №512, который связал эти территории с транспортными узлами.