По прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон в декабре на большей части территории страны ожидается около средних многолетних значений. Однако региональные различия будут заметными. Директор Гидрометцентра Юрий Симонов также предупредил о вероятности температурных колебаний: похолодания могут сменяться потеплениями под влиянием атлантических циклонов.

Каким будет декабрь 2026 года в России

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в большинстве регионов России среднемесячная температура в декабре ожидается в пределах климатической нормы. При этом в отдельных частях страны вероятны положительные и отрицательные температурные аномалии.

Более теплая погода прогнозируется на северо-западе европейской территории России, на востоке Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, а также на Камчатке. В то же время температурный фон, близкий к норме, ожидается на юго-востоке европейской части страны, Урале и юго-западе Сибири.

Симонов отметил, что на европейской территории России, Урале и юге Сибири возможны периоды потепления. Однако это не исключает кратковременных волн холода, пишут "Известия".

По словам специалиста, на характер погоды будет влиять Атлантика: западный перенос воздушных масс и циклоны способны приносить более теплый воздух, сменяя периоды похолодания.

Прогноз погоды на декабрь в Москве и Московской области

В столичном регионе переход к зимней погоде ожидается еще в конце ноября. По прогнозу инженера-синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, в период с 23 по 29 ноября дневная и ночная температура в Москве и Подмосковье перейдет в отрицательную зону.

В начале декабря морозы, по предварительной оценке специалиста, сохранятся. Днем температура может составить от минус 1 до минус 5°С, ночью – от минус 4 до минус 10°С.

Метеоролог Татьяна Позднякова также ожидает похолодания. По ее прогнозу, в начале декабря ночная температура в столичном регионе может опускаться до минус 5–10°С, а дневная – находиться в пределах минус 4–7°С.

Вместе с отрицательными температурами в Москве ожидается снег. Однако вопрос об устойчивости снежного покрова пока остается открытым. По оценке Александра Ильина, снег, который выпадет в конце ноября, должен сохраниться как минимум в течение первой декады декабря.

Татьяна Позднякова отмечает, что из-за возможных колебаний температуры и оттепелей снежный покров может оказаться непрочным, поэтому рассчитывать на быстрое формирование высоких сугробов пока не стоит.

Сильные морозы до минус 15°С в начале месяца специалисты считают маловероятными.

Каким будет декабрь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начало зимы традиционно сопровождается высокой влажностью, облачностью, ветром и частыми переходами температуры через нулевую отметку, поэтому даже при небольшом морозе погода может ощущаться холоднее, чем показывают термометры.

По предварительным расчетам погодных сервисов, в первой половине декабря дневная температура в городе может держаться около 0 – минус 2°С, а ночью опускаться до минус 3–5°С. Во второй половине месяца вероятно дальнейшее похолодание: ночные показатели могут приближаться к минус 5–6°С.

Возможны снег, мокрый снег и дождь, а также кратковременные оттепели.

В долгосрочном прогнозе Гидрометцентра Санкт-Петербург не выделен среди регионов с наиболее выраженными отрицательными температурными аномалиями. Это позволяет предполагать, что декабрь в городе пройдет без устойчивого аномального похолодания.

Где в России ожидаются морозы и снегопады

Наиболее холодные периоды в декабре вероятны в восточных регионах страны. По оценке Юрия Симонова, более морозная погода может установиться в Якутии, Магаданской области, на севере Хабаровского края и Камчатке.

В европейской части России, на Урале и юге Сибири температурные колебания будут зависеть от смены воздушных масс. Атлантические циклоны способны приносить потепление, но между ними возможны периоды заметного похолодания.

Отдельный вопрос – формирование снежного покрова. В Москве и Подмосковье снег ожидается уже в конце ноября, однако его устойчивость пока не гарантирована.

По оценке синоптика Ильи Винштейна, значительные снегопады в начале зимы возможны в Поволжье и на Южном Урале. Однако долгосрочные модели пока не позволяют надежно определить даты наиболее интенсивных осадков и будущую высоту сугробов.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе с задержкой около 10 дней в Московском регионе начнется метеорологическая зима. По его словам, уже 23 ноября начнет формироваться устойчивый снежный покров.