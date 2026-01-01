"Как только исламский Иран, поскольку это [должно быть] решение на государственном уровне, придет к такому выводу, меджлис готов в форме срочных законопроектов дать ответственным лицам правовое прикрытие для этого шага", – цитирует ТАСС Азизи.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Тегеран остается участником соглашения.

"До сих пор решений о выходе Ирана из ДНЯО не было. Пока мы являемся членом ДНЯО, мы будем соблюдать его обязательства", – сказал дипломат.

При этом Багаи признал, что в Исламской Республике идут дискуссии, стоит ли в нынешних условиях оставаться в ДНЯО.

Что такое ДНЯО и как из него выходят

Договор о нераспространении ядерного оружия был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Документ закрепляет статус ядерных держав за пятью странами (Россией, США, Китаем, Великобританией и Францией), а остальные государства-участники обязуются не создавать и не приобретать атомное оружие. В обмен неядерные страны получают право развивать мирную атомную энергетику под контролем инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Статья X договора позволяет любому государству выйти из соглашения, если исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы. Для реализации этого права страна обязана за три месяца уведомить всех участников ДНЯО и Совет Безопасности ООН, изложив причины своего решения. За всю историю существования договора этим механизмом воспользовалась только КНДР в 2003 году.

Почему в Иране обсуждают выход из ДНЯО

Иран ратифицировал ДНЯО в 1970 году и неизменно настаивает на исключительно мирном характере своей атомной программы. В 2015 году Тегеран и мировые державы заключили Совместный всеобъемлющий план действий, ограничивший обогащение урана в обмен на снятие санкций. Однако в 2018 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из этой сделки, после чего Иран начал поэтапно сворачивать свои обязательства и наращивать запасы высокообогащенного урана.

Дискуссии о пересмотре ядерной доктрины и отказе от участия в договоре резко обострились на фоне прямого военного противостояния Ирана с Израилем и США в 2025–2026 годах. После ракетно-бомбовых ударов по иранским ядерным объектам (включая комплексы в Натанзе и Исфахане) Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и прекратил допуск инспекторов на пострадавшие площадки.

В ноябре 2026 года трения с Западом и МАГАТЭ продолжились. В очередном докладе агентство выразило обеспокоенность отсутствием доступа к задекларированному ранее заводу по обогащению топлива в Исфахане, а Германия потребовала от Тегерана свернуть обогащение урана. В МИД Ирана требование ФРГ отвергли, сославшись на свое неотъемлемое право развивать мирный атом в рамках ДНЯО. Окончательное слово в вопросах ядерной стратегии и возможного выхода из соглашения остается за верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи.