Всего в аварии пострадали пять человек, сообщили в диппредставительстве. Пострадавшим россиянам оказана необходимая помощь, с ними установлен постоянный контакт. Дипломаты также находятся на связи с родными погибших, которые находятся в России.

Микроавтобус следовал в город Пуэрто-Наталес – точку сбора туристов, направляющихся в национальный парк Торрес-дель-Пайне, сообщила газета La Tercera. Транспортное средство столкнулось с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе. Причины происшествия пока не установлены. Посольство находится в контакте с компетентными органами Перу.

По данным Radio Bío Bío, погибли мужчина и женщина, они скончались на месте. Авария произошла на севере региона Магальянес на трассе, соединяющей Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес.