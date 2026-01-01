Полицейские взяли спортсмена под стражу вскоре после его победы над бразильцем Матеусом Мальтой. Россиянин не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, пишет газета Le Parisien.

По данным издания, Алиева доставили в полицейский участок в Монтрее – пригороде французской столицы. Именно там за несколько дней до соревнований произошло предполагаемое преступление, ставшее поводом для заявления в полицию. В прокуратуре города Бобиньи изданию сообщили, что вечером 21 ноября планировалось продлить срок содержания спортсмена под стражей.

Позже сам Алиев сообщил агентству ТАСС, что он уже освобожден, а обвинения в его адрес безосновательны.

"Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет", – рассказал спортсмен.

По его словам, задержанию предшествовал словесный конфликт с человеком, который впоследствии выдвинул против него ложные обвинения и скрылся. "На основании этого ложного заявления были задержаны не только я, но и мой менеджер, а также другие люди. Сейчас ситуация полностью разрешена. В полиции мне подтвердили, что обвинения в мой адрес необоснованны и вопрос закрыт", – отметил Алиев.

Амиру Алиеву 27 лет, он родился в Грозном и выступает в легчайшем весе (до 61 кг). Большую часть карьеры провел в России, с начала 2026 года выступает в французском промоушене Ares. Спортсмен за свою карьеру в ММА одержал 13 побед и потерпел два поражения. Ранее российский боец принимал участие в турнирах промоушенов ACA Young Eagles и Hardcore MMA.

Обновлено в 0:03 мск 23 ноября 2026 года